La NASA propose 832 applications gratuites à télécharger | La technologie

La NASA a ouvert de nombreuses applications qu’elle utilise pour se rendre sur la Lune ou sur Mars en téléchargement gratuit. Il vient de sortir 150 nouveaux programmes que vous pouvez désormais utiliser.

La exploration de l’espace elle est intimement liée au logiciel et à l’informatique. Le robot Persévérance qui roule désormais sur Mars, et son hélicoptère Ingenuity, ou la Station spatiale internationale, ne pourraient pas être là où ils sont aujourd’hui sans le logiciel qui les contrôle.

Ces jours La NASA a téléchargé 150 nouvelles applications sur son site Web NASA Software, vous avez donc déjà 832 programmes gratuits à télécharger.

“Des opérations ici sur Terre aux missions sur la Lune et Mars, les logiciels font partie intégrante de tout ce que fait la NASA”, explique l’administrateur de la NASA Bill Nelson dans le communiqué de presse.

« La bonne nouvelle est que cette technologie est accessible gratuitement au public. Le bon logiciel pour les satellites, les astronautes, les ingénieurs et les scientifiques, tel qu’il est appliqué et adapté dans toutes les industries et entreprises, témoigne de la grande valeur que la NASA apporte au aux États-Unis et au monde.”

Ce logiciel, bien sûr, a un but scientifique, et il est donc plus utile pour scientifiques, enseignants et entreprises.

Par exemple, l’un des programmes les plus téléchargés est TetrUSS, qui est utilisé dans l’analyse des fluides et l’aérodynamique.

Mais il existe de nombreux logiciels très utiles pour toutes sortes d’utilisateurs. Par exemple il y a une application qui permet de visiter les planètes en mode réalité virtuelle.

Worldwind est un logiciel qui extrait toutes les données captées en temps réel par les satellites de la NASA, et les affiche sur un globe terrestre. Des informations comme la température autour de la planète, la pollution, le climat, etc.

Il existe également des logiciels pour machines d’essai, éditeurs d’images, logiciels de photographie, beaucoup plus.

Le site est organisé en catégories qui permettent d’accéder à différentes sections du catalogue : gestion des véhicules, systèmes autonomes, analyse de données, environnement, propulsion, conception d’outils, etc.

Tous les logiciels sont gratuits, et les entreprises ou les établissements d’enseignement eux-mêmes peuvent l’intégrer dans leurs propres applications.

Accédez au logiciel de la NASA à partir d’ici.