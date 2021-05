La NASA ramène maintenant des échantillons d’astéroïdes sur Terre – .

Il semble que hier seulement, nous fêtions l’arrivée de la sonde d’astéroïdes OSIRIS-REx de la NASA sur la roche spatiale connue sous le nom de Bennu. Bennu est un gros rocher costaud et désordonné avec beaucoup de choses à voir, et la sonde de la NASA a passé beaucoup de temps à étudier sa surface avant de tenter d’arracher un échantillon de matériau. Maintenant qu’elle a atteint ses objectifs incroyablement risqués, la sonde est prévue pour un retour sur Terre, mais d’abord, elle doit voler dans l’espace pendant quelques années.

Dans un nouveau billet de blog, la NASA révèle que le vaisseau spatial a déclenché ses moteurs lundi soir, lui donnant une belle poussée qui lui a permis d’échapper à l’attraction gravitationnelle de Bennu et de commencer son voyage de retour. Les scientifiques de retour sur Terre sont impatients de mettre la main sur des morceaux de Bennu afin de pouvoir sonder la roche à la recherche de secrets qu’elle cache peut-être, mais ils vont devoir attendre un peu. Le vaisseau spatial prendra encore 2,5 ans pour revenir sur Terre où il livrera enfin sa charge utile.

La NASA qualifie la récente mise à feu du moteur de «manœuvre la plus importante» qu’OSIRIS-REx a effectuée depuis son arrivée à Bennu. C’est compréhensible puisque le moteur a éloigné le vaisseau spatial de Bennu à environ 600 miles par heure. Pourtant, malgré cette vitesse incroyable, il faudra des années avant qu’OSIRIS-REx ne revienne réellement sur notre planète.

Quand cela arrivera finalement, il n’atterrira pas du tout sur Terre. Au lieu de cela, il effectuera une goutte d’échantillon dans laquelle la capsule contenant le matériau de l’astéroïde sera libérée pour retomber sur Terre. La NASA explique:

Après avoir tourné deux fois autour du Soleil, le vaisseau spatial OSIRIS-REx devrait atteindre la Terre le 24 septembre 2023. Au retour, la capsule contenant des morceaux de Bennu se séparera du reste du vaisseau spatial et pénétrera dans l’atmosphère terrestre. La capsule sera parachutée vers l’Utah Test and Training Range dans le désert occidental de l’Utah, où les scientifiques attendront pour la récupérer.

Le long voyage de plusieurs années sur Terre est similaire au temps qu’il a fallu à la sonde pour atteindre Bennu après son lancement. OSIRIS-REx a commencé son voyage en septembre 2016 et n’a réussi son insertion dans l’orbite de Bennu que le 31 décembre 2018. Pendant ses nombreux mois en orbite, la sonde a cartographié la surface de Bennu, a cherché un endroit relativement sûr pour obtenir un échantillon, et puis a attrapé du matériel à l’endroit d’atterrissage désigné «Nightingale». La manœuvre de prélèvement d’échantillons était la partie la plus dangereuse de la mission, car toute erreur de calcul aurait pu entraîner des dommages ou une perte complète de l’engin spatial.

Mais OSIRIS-REx a survécu et il est maintenant rentré chez lui. Une fois que les scientifiques sont capables d’étudier les échantillons de la sonde, ils peuvent apprendre de nouvelles choses intéressantes sur la formation de Bennu et d’autres astéroïdes similaires, ou peut-être même nous aider à comprendre comment les éléments constitutifs de notre système solaire ont permis à la vie de prendre racine ici.

