La NASA relance le matériel de sauvegarde Hubble et est à nouveau fonctionnel | Vie

Hubble revient à des opérations normales après l’activation du matériel de sauvegarde.

L’impérissable télescope spatial Hubble a repris le travail après un mois en mode sans échec, un télescope lancé en orbite en 1990 et qui nous a offert les plus belles images de notre système solaire et même de la Voie lactée.

Mais tout n’est pas éternel, et pourtant la NASA travaille déjà sur son successeur, mais alors qu’il arrive, il est probable que le télescope Hubble à longue durée de vie devra faire face à une série de problèmes liés à la fatigue technologique, et le plus grave qu’il a souffert est resté inopérant, du moins de manière sûre, pendant pratiquement un mois.

Heureusement pour la découverte de l’espace, la NASA a réussi à activer un matériel de sauvegarde qui résout apparemment un problème initial dans l’un des ordinateurs principaux. Et est-ce que les problèmes se sont produits le 13 juin lorsque l’ordinateur principal du télescope spatial a cessé de fonctionner, ce qui est logique compte tenu du fait que nous parlons d’une technologie fabriquée à la fin des années 80.

La NASA a confirmé que les instruments du télescope sont désormais opérationnels, bien qu’il semble que le processus ne soit pas immédiat et qu’il lui faudra des heures voire des jours pour reprendre une opération pulmonaire complète, comme avant.

Les ingénieurs ont conclu que la cause la plus probable du problème informatique c’était un dysfonctionnement de l’unité de contrôle de puissance, capable de fournir la tension au matériel informatique. Sans la possibilité de réinitialiser l’unité de contrôle de l’alimentation depuis la Terre, les ingénieurs ont décidé de passer au matériel de sauvegarde des commandes des instruments scientifiques et de gestion des données, qui possède sa propre unité de contrôle de l’alimentation.

Les opérations ont commencé le 15 juillet et le lendemain, la NASA a signalé qu’elle avait réussi à activer le système informatique de secours. Le 17 juillet, les contrôleurs avaient déjà restauré les instruments scientifiques dans les modes de sécurité dans lesquels ils étaient depuis la panne de l’ordinateur de la charge utile le 13 juin.

“Je suis fier de l’équipe Hubble, des membres actuels aux anciens de Hubble qui sont intervenus pour apporter leur soutien et leur expertise”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. “Grâce à son dévouement et à son travail réfléchi, Hubble continuera de s’appuyer sur son héritage de 31 ans, élargissant nos horizons avec sa vision de l’univers.”

Malgré ce problème, les ingénieurs sont optimistes sur le fait que le télescope spatial continuera à fonctionner pendant cette décennie et pourtant ils n’excluent aucune initiative visant à prolonger la durée de vie utile du télescope et de ses instruments jusqu’en 2030.