La NASA retarde indéfiniment la sortie dans l’espace des astronautes car elle reçoit une notification de débris potentiellement dangereux

Sortie dans l’espace de la NASA : Les débats autour des débris spatiaux s’intensifient à la lumière d’une étude sur les débris orbitaux et du fait que la Station spatiale internationale a dû manœuvrer pour s’écarter d’un ancien satellite chinois. Et maintenant, un nouveau développement a eu lieu. L’agence spatiale américaine NASA a déclaré mardi qu’elle avait reçu une « notification de débris » pour l’ISS, mais qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer correctement le risque que ces débris représentaient pour les astronautes. Par conséquent, la sortie dans l’espace qui devait avoir lieu mardi elle-même a été retardée par l’équipe, et elle n’aura pas lieu tant que l’agence spatiale n’aura pas plus d’informations à ce sujet.

Cependant, la NASA a également assuré que le calendrier et les opérations de la Station spatiale internationale étaient en mesure de s’adapter facilement au retard.

Le but de la sortie dans l’espace, qui aurait conduit deux astronautes à s’aventurer hors de l’ISS, était de remplacer un système d’antenne défectueux. Ce disque de remplacement a été reporté pour le moment par l’agence spatiale, mais elle a également déclaré qu’un tel retard n’aurait pas d’impact sur les opérations de la station spatiale.

La sortie dans l’espace devait être entreprise par Thomas Marshburn et Kayla Barron, tous deux astronautes de la NASA. Ils devaient sortir du sas Quest et remplacer le SASA ou le sous-ensemble d’antenne en bande S. La pièce de rechange pour cela est déjà disponible sur la structure en treillis de l’ISS, a déclaré la NASA. La bande S de fréquences radio est utilisée par la station spatiale pour transmettre de la voix et des données à faible débit avec les contrôleurs de vol au sol.

Il était prévu que la sortie dans l’espace durerait six heures et demie, et cela a été décidé après que l’antenne a récemment cessé d’envoyer des signaux vers la Terre. Cette dégradation n’a cependant pas eu d’impact significatif sur les opérations de la station spatiale, et le remplacement n’est entrepris que « pour assurer la redondance des communications », a déclaré la NASA, ce qui explique pourquoi le retard ne sera pas un problème majeur.

Il n’est pas encore clair si la NASA faisait référence à des débris spatiaux lorsqu’elle a déclaré la notification de débris, mais compte tenu du fait que les responsables de l’agence spatiale avaient précédemment signalé le risque, quoique légèrement, accru posé par les débris laissés par un missile anti-satellite russe. test il y a des semaines, on peut raisonnablement supposer que la notification concernait des débris spatiaux plutôt que des débris cosmiques naturels.

