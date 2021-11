La NASA retarde l’envoi de la première femme sur la lune à 2025 après le costume Blue Origin

SpaceX a remporté en avril un contrat de 2,9 milliards de dollars pour construire le programme Human Landing System de la Nasa, en développant une variante de sa fusée Starship pour livrer les astronautes sur la lune (Photo: .)

La National Aeronautics and Space Administration (Nasa) retarde sa mission d’envoyer la première femme sur la lune jusqu’en 2025, au milieu d’un litige concernant le procès Blue Origin et de coûts inattendus.

La mission Artemis de la Nasa, qui enverra la première femme et le prochain homme sur la lune, n’effectuera pas d’alunissage avant quatre ans, a déclaré mardi l’administrateur de l’agence, Bill Nelson, lors d’un briefing en direct.

Le vol d’essai en équipage d’Origin et SLS sur Artemis II vise désormais mai 2024, ce qui repoussera l’alunissage officiel à l’année prochaine.

Les retards ont été attribués au procès intenté par la société aérospatiale du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, Blue Origin plus tôt cette année. Blue Origin a poursuivi la Nasa pour avoir choisi SpaceX du PDG de Tesla, Elon Musk, pour construire son atterrisseur lunaire.

La première femme qui sera envoyée sur la lune par la Nasa ne fera pas son atterrissage lunaire avant 2025 selon une nouvelle chronologie (Photo: .)

SpaceX a remporté en avril un contrat de 2,9 milliards de dollars pour construire le programme Human Landing System de la Nasa, en développant une variante de sa fusée Starship pour livrer les astronautes sur la lune.

Le procès de Blue Origin a causé « près de sept mois », a déclaré Nelson.

Une décision du tribunal fédéral la semaine dernière a mis fin à l’arrêt de travail, Blue Origin perdant son procès contre la Nasa.

Les retards ont également été imputés en partie à la pandémie de coronavirus et à l’augmentation des coûts imprévus, selon Nelson.

L’administrateur de la Nasa a également dénoncé les objectifs trop ambitieux de l’ancien président Donald Trump, qui ont repoussé l’objectif précédent de 2028 à 2024.

« L’objectif de l’administration Trump d’un atterrissage humain en 2024 n’était pas fondé sur la faisabilité technique », a déclaré Nelson aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, a rapporté CNBC.

Le programme Artemis est composé d’une série de missions prévues pour utiliser sa fusée Space Launch Systems et sa capsule Orion pour se lancer sur la lune. La mission Artemis I, qui ne transportera pas d’astronautes, était une orbite de la lune dont le lancement était prévu plus tôt cette année et qui aura désormais lieu au printemps 2022 au plus tôt.

Nelson a déclaré que la mission Artemis II avec équipage visait mai 2024, tandis que la mission Artemis III, qui amènera des astronautes à la surface lunaire pour la première fois depuis l’ère Apollo, n’aura pas lieu avant 2025.

Alors que la NASA est impatiente de retourner sur la lune compte tenu des progrès de la Chine sur le front, Nelson a déclaré qu’ils « seront aussi agressifs que possible, de manière sûre et techniquement réalisable, pour battre nos concurrents avec des bottes sur la lune » .

