La NASA retarde sa sortie dans l’espace en raison de la menace de débris spatiaux

Tôt ce matin, la NASA a reporté une sortie dans l’espace qui devait avoir lieu à l’extérieur de la Station spatiale internationale aujourd’hui, après avoir été informée d’une éventuelle menace pour la sécurité de certains débris spatiaux à proximité. On ne sait pas d’où viennent les débris, mais le retard survient environ deux semaines après que la Russie a fait exploser l’un de ses propres satellites en orbite, créant des milliers de fragments dangereux qui ont menacé la station spatiale.

Les astronautes de la NASA Kayla Barron et Thomas Marshburn étaient tous prêts à enfiler des combinaisons spatiales et à quitter les limites de l’ISS ce matin vers 7 h 10 HE, afin de remplacer une antenne à l’extérieur de la station. Cela aurait été la cinquième sortie dans l’espace pour Marshburn et la première pour Barron.

La NASA dit qu’elle n’a pas eu assez de temps pour « évaluer correctement le risque »

Mais avant qu’ils ne puissent sortir par le sas, le personnel de contrôle de la mission de la NASA a arrêté la sortie dans l’espace. « C’est juste la vraie vie, c’est ainsi que les choses se passent parfois, et je suis vraiment content que vous, les gars, veillez à notre sécurité », a déclaré Mark Vande Hei, l’un des astronautes à bord de l’ISS, aux contrôleurs de vol du contrôle de mission, selon CBS News.

Dans un court article de blog, la NASA a déclaré qu’elle n’avait pas eu assez de temps pour « évaluer correctement le risque » que les débris représentaient pour les astronautes, et l’agence a donc choisi de reporter la sortie dans l’espace jusqu’à nouvel ordre.

Les astronautes de la NASA Thomas Marshburn et Kayla BarronImage : NASA

C’est la deuxième fois au cours des deux dernières semaines que des débris spatiaux bouleversent les plans de la Station spatiale internationale. Le 15 novembre, les astronautes à bord de l’ISS ont été réveillés très tôt par les contrôleurs de mission et ont reçu l’ordre de s’abriter sur place après que la Russie a effectué un test anti-satellite, ou ASAT. À l’aide d’une sorte de missile cinétique, la Russie a fait exploser l’un de ses propres satellites, créant au moins 1 700 morceaux de débris traçables et des milliers de petits morceaux qui ne peuvent pas être suivis. Alors que le satellite tournait relativement près de l’ISS, le nuage de débris passait périodiquement près de l’ISS.

La NASA n’a pas précisé si les débris qui ont reporté la sortie dans l’espace provenaient du même test ASAT, et l’agence spatiale n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Cependant, la NASA a insinué que le retard n’aurait pas un grand impact sur la station. « Le calendrier et les opérations de la station spatiale peuvent facilement s’adapter au retard de la sortie dans l’espace », a écrit la NASA dans son article de blog.