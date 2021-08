La NASA révèle combien de temps doit durer la sieste idéale pour être efficace, et vous n’aimerez pas la silhouette… | La vie

Êtes-vous pour de courtes siestes ou de longues siestes ? Les scientifiques de la NASA ont étudié le sujet, et ils nous disent l’heure exacte à laquelle nous devrions dormir.

La sieste est un sport national en Espagne, ou du moins c’était jusqu’à ce que les crises économiques obligent la majorité à travailler de plus en plus d’heures pour moins de salaire, et il n’y a plus de temps pour rien …

Tout ce qui peut est pris une sieste de temps en temps, mais la durée C’est une problématique très particulière : il y a des gens qui ne peuvent pas tenir plus de 15 minutes, et d’autres qui peuvent passer plus de 2 heures tranquillement, et même mettre leur pyjama…

Quelle est la durée idéale d’une sieste ? La NASA a étudié ses pilotes et astronautes et a le nombre exact.

Bien qu’il s’agisse d’une entité scientifique, une bonne partie des astronautes de la NASA sont des militaires, notamment pilotes de chasse.

Ces militaires effectuent des missions très stressantes, ou qui durent parfois plus de 16 heures, et beaucoup d’entre eux ils ont recours aux siestes pour reprendre des forces.

Dans son étude, qui nous est parvenue via Business Insider USA, la NASA a découvert que les pilotes qui dormaient dans le cockpit pendant 26 minutes présentaient des améliorations de la vigilance allant jusqu’à 54 % et des performances au travail de 34 %, par rapport aux pilotes qui n’avaient pas dormir. Mais 26 minutes, c’est un chiffre très élevé…

Le problème est qu’avec une sieste de 26 minutes, certains pilotes ont également montré de la somnolence au réveil.

C’est le point clé des siestes : s’ils sont courts, ils ne produisent pas beaucoup d’avantages, et s’ils sont longs, ils provoquent de la somnolence, et peut même perturber votre sommeil nocturne.

Après avoir mené de nombreux tests avec ses pilotes, la NASA conclut que la durée idéale d’une sieste se situe entre 10 et 20 minutes.

Divisez le sommeil en 5 phases, et considérez qu’il suffit de dormir une phase (10 minutes) ou deux (20 minutes) pour retrouver de la vitalité et la maintenir toute la journée, jusqu’à la nuit.

Alors maintenant, vous le savez, si vous faites partie de ceux qui font une bonne sieste de quelques heures, il est temps de changer vos habitudes…