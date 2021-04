La NASA sait maintenant ce qui n’a pas fonctionné avec son hélicoptère sur Mars – .

Tous les yeux étaient rivés sur Mars le week-end dernier lorsque la NASA avait programmé le premier vol de son hélicoptère Ingenuity. C’était censé être un moment monumental pour la NASA, la communauté scientifique et l’humanité dans son ensemble, mais cela s’est terminé par un gémissement car la NASA a dû retarder le vol d’essai en raison de données erronées reçues du minuscule avion. On ne savait pas immédiatement quel était le problème, et c’était peut-être l’aspect le plus inquiétant du retard, mais il semble maintenant que la NASA a compris les choses et sera en mesure de réparer l’hélicoptère sans trop de problèmes.

À l’origine, la NASA a remarqué un problème lorsqu’elle fait passer l’hélicoptère du mode pré-vol au mode vol, ce qui indique essentiellement à l’hélicoptère qu’il est sur le point de voler. Ce faisant, l’hélicoptère a renvoyé une alerte inquiétante, ses ingénieurs se sont efforcés de déterminer ce qui aurait pu causer le drapeau rouge depuis. Dans une nouvelle mise à jour, la NASA dit qu’elle a assez bien compris et qu’elle sera en mesure de corriger l’erreur avec une simple mise à jour logicielle. C’est la bonne nouvelle, mais il y a aussi de mauvaises nouvelles.

Comme vous pouvez probablement l’imaginer, le logiciel qui fait fonctionner un avion autonome construit pour voler sur une autre planète est, enfin, assez compliqué. La NASA dit qu’elle peut facilement créer la mise à jour, mais son envoi sur Mars et toutes les vérifications vitales prendront du temps.

Bien que le développement du nouveau changement de logiciel soit simple, le processus de validation et d’achèvement de sa liaison montante vers Ingenuity prendra un certain temps. Un calendrier détaillé pour la reprogrammation du test de mise en rotation à grande vitesse et du premier vol est toujours en cours. Le processus de mise à jour du logiciel de contrôle de vol d’Ingenuity suivra les processus établis de validation avec des étapes minutieuses et délibérées pour déplacer le nouveau logiciel à travers le rover vers la station de base, puis vers l’hélicoptère.

La bonne chose à propos de tout cela est que l’hélicoptère a un ami à ses côtés alors qu’il acquiert sa nouvelle intelligence. Le rover Perseverance, qui traîne dans la zone où il a déposé l’hélicoptère, agit comme une station de base qui recevra la mise à jour du logiciel, puis transmettra ce nouveau programme à l’hélicoptère lui-même. C’est un petit processus astucieux qui, selon la NASA, fonctionnera bien, et nous pourrons le voir en action pour la première fois.

Une fois le logiciel construit, la mise à jour sera envoyée à l’hélicoptère, auquel point un certain nombre d’autres vérifications du système doivent être effectuées. Une fois démarré sur le nouveau logiciel, l’hélicoptère devra passer plusieurs jours martiens à se détendre avant même de pouvoir commencer son test en vol. Cela signifie que la date provisoire «pas plus tôt que» de ce jeudi à venir est hors de la fenêtre, et il faudra peut-être une semaine, voire plusieurs semaines, avant que la NASA ne se sente à l’aise de faire tourner l’hélicoptère.

