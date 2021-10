La NASA se prépare à confirmer l’existence éventuelle d’une vie extraterrestre

29/10/2021 à 14h20 CEST

Dans un article publié dans la revue Nature, les scientifiques de la NASA ont développé une proposition pour rendre transparentes les annonces de découvertes liées à la vie extraterrestre : ils proposent une échelle qui préciserait le « niveau » de certitude de chaque étude, en commençant par les premiers signes jusqu’à confirmant enfin que nous ne sommes pas seuls dans l’univers.

Il est frappant de constater que cet appel à un travail conjoint de l’ensemble de la communauté scientifique, visant à accroître la certitude dans la diffusion des découvertes liées à la vie en dehors de la Terre, coïncide avec des avancées notables à cet égard : le lancement du puissant télescope James Webb, qui nous permettra d’en savoir plus sur les exoplanètes, ou les échantillons collectés par le rover Persévérance sur Mars ne sont que quelques exemples. Sommes-nous proches d’une annonce qui va changer le destin de l’humanité et nous ouvrir à une plus grande compréhension du cosmos ?

L’échelle de confiance

Pour le moment, la méthodologie proposée par l’agence spatiale américaine pourrait être très utile pour éviter de faux espoirs ou ne pas donner une importance excessive à découvertes encore primaires. C’est ce qu’affirme la NASA dans un communiqué de presse, renforçant ce qui a été exprimé dans l’article signé par James Lauer Green lui-même, scientifique en chef de l’agence spatiale.

Si nous considérons les preuves existantes dans Mars et sur d’autres planètes du système solaire, ainsi que la grande quantité de exoplanètes confirmées ou potentielles, parmi lesquelles se distinguent celles présentant des similitudes notables avec la Terre, disposer d’un cadre clair pour comprendre le degré de certitude de ces découvertes est un outil de grande valeur pour les scientifiques, les communicateurs et le grand public.

Globalement, l’échelle développée par les chercheurs américains contient sept niveaux, qui reflètent la succession compliquée d’étapes qui aboutiraient à la déclaration définitive de l’existence de la vie au-delà de la Terre. La dite « Échelle de dépistage de la confiance dans la vie » (CoLD) Il s’agit d’évaluer toutes les preuves qui peuvent être découvertes : chaque niveau est une référence à respecter avant de passer à l’étape suivante.

Sept niveaux pour la grande annonce

Pour donner un exemple concret, s’ils sont découverts signatures biologiques sur une exoplanète sous forme de molécules, nous serions au niveau 1. Par la suite, les scientifiques tenteront de confirmer que les signatures de vie précitées ne sont pas le produit d’un certain type de contamination par des éléments provenant de la Terre, respectant ainsi le niveau 2 .

L’échelle se poursuivrait avec le développement d’évaluations multiples, telles que l’étude de différents scénarios ou la réalisation de tests complémentaires. Si tous étaient dépassés, au niveau 7, les scientifiques responsables indiqueraient qu’ils ont découvert une certaine forme de vie extraterrestre en toute sécurité.

Il est à noter que l’échelle ne signifie pas déprécier les études qui n’atteignent pas le dernier niveau : en astrobiologie, comme dans toute discipline scientifique, ces investigations peuvent être utilisées pour découvrir des méthodes qui ne fonctionnent pas ou pour savoir où ne pas chercher. En même temps, les progrès sont progressifs: une étude qui a atteint un certain niveau peut être reprise dans le futur avec de nouvelles technologies, permettant de nouveaux progrès.

Cette proposition de la NASA sera-t-elle un moyen de « préparer le terrain » pour une annonce attendue depuis des siècles ? Apparemment, la rencontre avec notre destin cosmique pourrait être plus proche que prévu.

