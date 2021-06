La NASA sélectionne deux missions à lancer vers Vénus : Tout savoir

Vénus est appelée la jumelle de la Terre parce que les deux planètes sont de taille similaire, mais elles ont quelques différences.

Vénus: La voisine la plus proche de la Terre est Vénus, et tout comme Mars, elle a également été un sujet de fascination parmi les scientifiques et les astronomes. Désormais, l’agence spatiale américaine NASA a sélectionné deux missions – VERITAS et DAVINCI+ – pour se rendre sur la planète. Selon un rapport d’IE, les missions, sélectionnées en raison de leurs plans de développement réalisables et de leur valeur scientifique potentielle, seraient lancées entre 2028 et 2030, selon les estimations actuelles, et pour cela, l’agence prévoit d’attribuer chacune des missions. un montant de 500 millions de dollars.

Après la Lune, Vénus est l’objet le plus brillant visible dans le ciel nocturne depuis la Terre, en raison de l’épaisse couverture nuageuse qui réfléchit et diffuse la lumière autour d’elle. De plus, la planète est appelée la jumelle de la Terre car les deux planètes sont de taille similaire, mais elles présentent quelques différences. L’épaisse couverture nuageuse ou l’atmosphère de Vénus l’amène à piéger la chaleur qu’elle reçoit du Soleil, avec des températures de surface pouvant atteindre 471 degrés Celsius. Cela signifie que même si Mercure est la plus proche du Soleil, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. À des températures de surface aussi élevées, même le plomb peut fondre sur Vénus.

Une autre différence est le fait que tandis que Vénus avance sur son orbite autour du Soleil – similaire au mouvement de la Terre – sa rotation autour de son axe est en arrière, opposée au mouvement de la plupart des planètes, ce qui conduit à un jour beaucoup plus long. Un jour de Vénus équivaut à 243 jours sur Terre pour cette raison. Vénus n’a pas de Lune ni d’anneaux.

C’est à cause de ces conditions difficiles, les humains n’ont pas pu visiter Vénus, et dans le passé, le vaisseau spatial qui avait été envoyé n’avait pas pu survivre longtemps. Cela est dû à la surchauffe rapide de l’électronique des engins spatiaux dans l’atmosphère de la planète.

Jusqu’à présent, l’Union soviétique, la NASA et le Japon ont envoyé des missions sur Vénus.

Ces deux missions sélectionnées par la NASA font partie du neuvième Discovery Program de l’agence. Alors que DAVINCI+ marquerait la première mission menée par les États-Unis à être envoyée dans l’atmosphère de la planète depuis 1978. Elle signifie Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry, and Imaging, et vise à comprendre la composition de la planète. étudier sa formation et son évolution. En dehors de cela, la mission aurait également une sphère de descente dans laquelle elle traverserait l’atmosphère de Vénus pour comprendre les gaz nobles et les éléments qu’elle contient. La mission espère également envoyer les premières images haute résolution de la surface de Vénus, capturant les caractéristiques uniques qui pourraient être comparées aux continents de la Terre et pourraient indiquer la présence de plaques tectoniques sur Vénus.

Pendant ce temps, VERITAS vise à cartographier la surface de Vénus afin de comprendre l’histoire géologique ainsi que la raison d’un développement si radicalement différent de la planète par rapport à la Terre. Le nom de la mission est l’abréviation de Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy, et elle vise à orbiter autour de la planète avec un radar destiné à la reconstruction 3-D de la topographie de la planète pour une meilleure compréhension parmi les scientifiques de la présence de plaques tectoniques, etc.

