La NASA sélectionne SpaceX d’Elon Musk pour lancer la mission GOES-U

La NASA vise à lancer la mission GOES-U en avril 2024. (Image: NASA GOES-R Series)

Mission GOES-U de la NASA : L’agence spatiale américaine a décidé d’attribuer le contrat concernant les services de lancement de sa mission GOES-U à Space Exploration Technologies ou SpaceX d’Elon Musk. La mission GOES-U ou la mission Geostationary Operational Environmental Satellite-U de la NASA vise à fournir des images avancées ainsi que des mesures atmosphériques du temps, de l’environnement et des océans sur Terre. La mission vise également à cartographier en temps réel l’activité totale de la foudre ainsi qu’à mieux surveiller l’activité solaire et la météo spatiale. La NASA a déclaré que le coût total du lancement de la mission – y compris le service de lancement et les autres coûts liés à la mission – s’élevait à environ 152,5 millions de dollars.

La NASA vise à lancer la mission GOES-U en avril 2024, et à la suite du contrat attribué, la mission serait lancée à bord d’une fusée Falcon Heavy qui serait fournie par SpaceX. Le lancement devrait avoir lieu depuis le Kennedy Space Center, basé en Floride, et il s’agirait du quatrième et du dernier vaisseau spatial à être lancé dans le cadre de la série GOES-R de satellites météorologiques géostationnaires.

La série GOES-R est un effort de collaboration de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis ou de la NOAA et de la NASA, et les quatre satellites lancés (ou à lancer) dans le cadre de la série – GOES-R, GOES-S, GOES-T et GOES-U – sont exploités par la NOAA.

Dans le cadre de la mission, le premier satellite – GOES-R – avait été lancé en novembre 2016 et est devenu le satellite GOES-16 une fois positionné sur l’orbite géostationnaire. Le vaisseau spatial suivant de la mission – GOES-S – avait été lancé en mars 2018, et une fois qu’il a atteint sa position, il a été renommé GOES-17. Alors que le satellite GOES-16 a remplacé le satellite GOES-13 pour fonctionner comme le satellite GOES Est en décembre 2017, GOES-17 a remplacé GOES-15 pour fonctionner comme le satellite GOES Ouest pour la NOAA en février 2019.

Alors que le lancement de GOES-U est prévu pour avril 2024, GOES-T, le troisième et avant-dernier satellite de la série, devrait être lancé en janvier 2022. Si le lancement et la vérification en orbite suivante réussissent, GOES-T devenir GOES-18 et remplacer GOES-17 (ou GOES-S) en tant que satellite opérationnel GOES West de la NOAA.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.