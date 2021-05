La NASA signe un cinquième vol en hélicoptère sur Mars – .

La NASA a eu beaucoup de succès avec son hélicoptère Mars Ingenuity. L’avion a effectué le long voyage de la Terre à la planète rouge alors qu’il était attaché au ventre du rover Perseverance, et une fois qu’il a été déposé sur sa première «piste d’atterrissage» sur Mars, il n’a pas fallu longtemps à l’hélicoptère pour commencer ses essais en vol. Maintenant, avec son cinquième vol dans les livres, l’hélicoptère a complètement déménagé dans une nouvelle zone de Mars et a enregistré son vol le plus long à ce jour. L’hélicoptère a quitté la zone surnommée Wright Brothers Field et se trouve maintenant à son deuxième site de test en prévision du déplacement de son grand frère rover au même endroit.

Le projet Ingenuity est très important pour la NASA. L’hélicoptère est le premier avion propulsé jamais envoyé sur une autre planète, et le fait qu’il fonctionne – et fonctionne très bien – est un énorme crédit pour les ingénieurs et scientifiques de la NASA qui en sont à l’origine. Cependant, ce n’est pas encore fait, et l’hélicoptère courageux a encore un peu de vie et la NASA prévoit de le pousser à sa limite.

Pour ses quatre premiers vols, l’hélicoptère Mars a décollé et atterri au même endroit. Chacun de ces vols s’est compliqué avec le temps, le premier étant un simple décollage et atterrissage, et le quatrième un long aller-retour à la surface de la planète. Le cinquième vol était le premier et le seul (à ce jour) où l’hélicoptère a décollé et atterri à deux endroits différents. La nouvelle «piste d’atterrissage» est plus au sud que Wright Brothers Field de 423 pieds.

L’hélicoptère n’a pas seulement innové en voyageant aussi loin en ligne droite, cependant. Il a également établi un nouveau record pour lui-même en altitude. Une fois le voyage terminé et que l’hélicoptère est arrivé au-dessus de son nouveau point d’atterrissage, ses manutentionnaires ont décidé de l’envoyer vers de nouveaux sommets. L’ingéniosité est montée à une altitude de 33 pieds, ou 10 mètres, et a pris quelques photos avant de se réinstaller dans sa nouvelle maison.

La NASA propose un bref résumé de ses plans pour l’avenir de l’hélicoptère:

Le vol représente la transition du giravion vers sa nouvelle phase de démonstration des opérations. Cette phase se concentrera sur l’étude du type de capacités qu’un giravion opérant à partir de Mars peut fournir. Les exemples incluent le repérage, les observations aériennes de zones non accessibles par un rover et l’imagerie stéréo détaillée à partir des altitudes atmosphériques. Ces opérations et les leçons tirées d’elles pourraient grandement profiter à l’exploration aérienne future de Mars et d’autres mondes.

Le rover Perseverance se déplace dans la même direction générale que celle d’Ingenuity, ce qui permet aux deux de continuer à travailler ensemble. La persévérance est l’un des outils d’observation les plus importants pour l’équipe d’Ingenuity, car elle permet aux scientifiques d’observer les vols de l’avion à distance. Il sera intéressant de voir ce qui va suivre pour l’hélicoptère, mais nous pouvons être sûrs que la NASA a de grands projets.

