La NASA soutiendra la station spatiale commerciale Blue Origin

04/12/21 à 11:55 CET

Suite à la nouvelle d’octobre selon laquelle la société de vols spatiaux Blue Origin de Jeff Bezos prévoyait de construire son propre station spatiale commerciale en orbite terrestre, la NASA a annoncé jeudi dernier qu’elle avait sélectionné le programme pour un financement par le biais d’un Accord sur le droit spatial pour développer davantage la conception de la station. Le financement fait partie du programme de développement commercial LEO de la NASA.

« Nous sommes heureux d’annoncer que la NASA soutient le développement d’Orbital Reef, une approche révolutionnaire pour faire Orbite terrestre plus accessible à divers clients et industries » a expliqué Brent Sherwood, vice-président senior des programmes de développement avancé chez Blue Origin. La station serait un « parc d’affaires spatial à usage mixte » orbital qui offrirait tout type de service, ainsi que des prix d’exploitation moins élevés pour les industries intéressées à se développer en basse gravité « en plus de répondre aux besoins des partenaires de l’ISS (Station spatiale internationale) ».

Blue Origin s’est associé à Sierra Space sur ce projet ; le premier se concentre sur l’architecture et l’infrastructure de la gare, de sa conception et sa construction à la gestion de la logistique des ascenseurs utilisant le système de lancement lourd de New Glenn, tandis que ce dernier est chargé de développer la station.