La NASA suit un astéroïde de 300 mètres de haut qui se dirige vers la Terre

Les scientifiques de la NASA ont émis un avertissement concernant un « astéroïde potentiellement dangereux » (PHA) qui volera près de la Terre à la mi-décembre. L’astéroïde est plus gros que 90 pour cent des astéroïdes, selon Daily Record, mais toujours plus petit que certains des plus gros astéroïdes signalés. Heureusement, l’astéroïde ne s’approchera pas assez de notre planète pour causer des dommages.

Un énorme astéroïde dangereux s’approche de la Terre

Comète, astéroïde, météorite volant vers la planète Terre. Source de l’image : Tryfonov/Adobe

La NASA prédit que l’astéroïde massif passera par la Terre le 11 décembre, dans un mois et quelques jours à peine. L’astéroïde a été classé comme 4660 Nereus, et la NASA le considère comme très dangereux. L’organisation affirme que l’astéroïde fait presque trois fois la taille d’un terrain de football, soit à peu près la taille de la tour Eiffel.

Bien qu’il puisse être dangereux s’il frappe la Terre, la NASA affirme que l’astéroïde survolera la planète à une distance d’environ 3,9 millions de kilomètres. Cette distance est dix fois plus grande que la zone entre la Terre et la Lune, elle ne devrait donc causer aucun problème sur notre planète. Dans le passé, les scientifiques ont envisagé des missions vers l’astéroïde, mais ne les ont jamais réalisées.

Cependant, les astéroïdes potentiellement dangereux ne sont pas rares. En septembre, des rapports ont révélé qu’un astéroïde massif d’environ 1 120 pieds de large passera par la Terre en 2029 à environ 30 000 miles de distance. Cela en fera l’une des rencontres les plus proches que nous ayons jamais eues avec un astéroïde. Tout comme 4660 Nereus, cependant, cet astéroïde ne devrait causer aucune possibilité d’impact avant 100 ans. Un autre astéroïde, appelé 2021RL3, s’est approché à moins de 1 804 450 milles de la Terre. La lune, pour référence, n’est qu’à 238 855 milles, donc c’était encore loin.

La découverte et l’avenir du 4660 Nereus

Un rendu de la NASA de sa sonde astéroïde. Source de l’image : NASA/Goddard/Université de l’Arizona

Eleanor F. Helin a découvert à l’origine 4660 Nereus en 1982. Nereus n’est qu’un des nombreux astéroïdes inclus dans le groupe Apollo. Tous les astéroïdes de ce groupe sont connus pour passer près de la Terre en orbite autour du soleil.

L’astéroïde orbite autour du soleil tous les 664 jours. Cependant, les scientifiques prédisent qu’il ne se rapprochera plus de la Terre avant mars 2031. Après cela, il devrait se rapprocher à nouveau en 2050, bien que son approche la plus proche ne devrait pas arriver avant février 2060, environ quarante ans. sur toute la ligne.