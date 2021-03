La NASA utilise une langue amérindienne pour nommer les découvertes de Perseverance sur Mars

L’équipe de scientifiques exploitant le vagabond La persévérance, qui est à la surface de Mars à la recherche de traces de vie (actuelle ou passée), commence à cataloguer les découvertes du rover. Et curieusement, les noms qu’ils choisissent ne sont pas en anglais, mais en une langue très minoritaire.

Selon Forbes, les experts utilisent des mots de la langue des Indiens Navajo, l’une des langues amérindiennes. Les noms sont un clin d’œil au grand contingent du projet national d’université et de laboratoire au Nouveau-Mexique et en Arizona, États où ils sont situés. les territoires traditionnels des Navajos.

La première chose qui a reçu un nom Navajo était un rocher, baptisé comme Maaz, qui signifie littéralement «Mars». Les missions de surface attribuent des surnoms aux points de repère pour fournir aux membres de l’équipe de mission une façon courante de se référer aux roches, aux sols et à d’autres caractéristiques géologiques.

Aaron Yazzie du Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, un ingénieur de l’équipe et un Navajo de souche, a demandé la permission et la collaboration du Nation Navajo d’utiliser leur langage dans les découvertes.

Certains termes ont été inspirés par le terrain Persévérance capturée en images sur son site d’atterrissage, comme abeille tséwózí hazhmeezh, ce qui signifiait «des rangées de galets roulants, comme des vagues». Yazzie a ajouté des suggestions, notamment Bidziil ou ‘force’ et hoł nilį́ ou «respect». La persévérance elle-même (« persévérance ») a été traduit par Ha’ahóni.

Le Président de la Nation Navajo, Jonathan Nez, et le vice-président Myron lizer, a fourni une liste de mots en langue navajo que le Persévérance vous pouvez utiliser. La liste comprend 50 noms et devrait s’agrandir au fur et à mesure que l’équipe du vagabond La persévérance continue d’explorer.