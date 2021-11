La NASA va tester un système de défense planétaire : l’importance de la mission DART

Après la collision de la mission avec l’astéroïde, les scientifiques étudieront son impact sur la trajectoire de l’astéroïde avec une gamme de télescopes déployés sur différentes régions de la planète. (Image représentative)

L’agence spatiale américaine NASA dans une mission unique va tester sa première mission d’essai de défense planétaire qui permettra à un vaisseau spatial de s’écraser délibérément sur l’astéroïde cible et de l’obliger à changer de cap. La mission, qui a été nommée Double Asteroid Redirection Test (DART), sera lancée sur une fusée SpaceX Falcon 9 le 24 novembre, a rapporté l’Indian Express.

Quel astéroïde est ciblé par la mission DART ?

Une lune appelée Dimorphos qui mesure 160 mètres de diamètre sera amenée à entrer en collision avec le vaisseau spatial lorsqu’il survolera à une distance d’environ 11 millions de kilomètres de la Terre. Un astéroïde plus grand de 780 mètres de diamètre qui a été nommé Didymos est entouré par Dimorphos. Bien que l’astéroïde n’ait pas du tout été considéré comme une menace, la mission est en cours de test pour s’assurer qu’au cas où un astéroïde se rapprocherait de manière menaçante de la planète vivante, les futurs scientifiques aient un moyen de s’y attaquer.

Le vaisseau spatial entrera intentionnellement en collision avec l’astéroïde à une vitesse de 6,6 kilomètres par seconde ou 24 000 kilomètres par heure. La collision avec l’astéroïde devrait se produire près d’un an plus tard, entre le 26 septembre et le 1er octobre 2022. Les scientifiques ont également qualifié la mission de « mission suicide » en raison du fait que rien du vaisseau spatial ne restera intact car il deviendra complètement détruit après sa collision avec l’astéroïde.

Quelle est la taille du vaisseau spatial SpaceX

Un vaisseau spatial DART considérablement bon marché pèse environ 610 KG au moment de son lancement et perdra un peu de son poids pendant son vol et pèsera environ 550 KG lors de l’impact. Le vaisseau spatial a été associé à un imageur haute résolution appelé Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation (DRACO) qui fournira des images et des informations précises aux scientifiques pour étudier l’impact de la collision sur la trajectoire de l’astéroïde. Après la collision de la mission avec l’astéroïde, les scientifiques étudieront son impact sur la trajectoire de l’astéroïde avec une gamme de télescopes déployés sur différentes régions de la planète.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.