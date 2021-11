La NASA vient de lancer un satellite pour s’écraser sur un astéroïde ! Découvrez une superbe vidéo de décollage, des photos de Dart Mission

La NASA vient de lancer une « fléchette » dans l’espace, enfin presque ! La mission – The Double Asteroid Redirection Test – fait partie du système de défense planétaire de la NASA. En cas de succès, il peut aider la Terre à éviter toute future catastrophe d’astéroïdes. À une vitesse de 15 000 mph, DART est sur le point de percuter un astéroïde distant identifié comme Dimorphos. C’est la bobine de la vraie version d’Armageddon ! SpaceX d’Elon Musk a également joué un rôle crucial dans le lancement. Le décollage, qui a eu lieu au Space Launch Complex de la Vandenberg Space Force Base en Californie, a vu le SpaceX Falcon 9 transporter DART dans l’espace. La NASA et SpaceX ont partagé des visuels et une vidéo époustouflants du décollage.

Lancement du @SpaceX Falcon 9 transportant le vaisseau spatial DART – commençant un voyage de près d’un an pour s’écraser sur un astéroïde lointain à titre de test ! Continuez à vérifier pour plus d’images! #DARTMission #PlanetaryDefense Plus : https://t.co/SNUSFf9Ukq pic.twitter.com/qJmffF2wIo – PHOTO du QG de la NASA (@nasahqphoto) 24 novembre 2021

Déploiement confirmé, le DART de la @NASA est en passe de rediriger un astéroïde pic.twitter.com/UTxkcJFcq0 – SpaceX (@SpaceX) 24 novembre 2021

