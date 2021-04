La NASA vient de partager de nouvelles images de ce à quoi ressemblera sa passerelle – .

Lorsque la NASA a envoyé des astronautes sur la Lune il y a des décennies, elle l’a fait en utilisant une approche assez simple. Après avoir été lancés dans l’espace par une fusée, les astronautes sont entrés en orbite autour de la Lune, puis ont utilisé un atterrisseur lunaire pour se rendre à la surface et revenir au module de commande en orbite. Cette conception a bien fonctionné et a aidé la NASA à devenir le premier (et, jusqu’à présent, le seul) pays à placer des humains à la surface de la Lune. Maintenant, la NASA est de retour, et elle veut faciliter les choses pour elle-même et pour d’autres pays afin d’envoyer leurs propres missions avec équipage sur la Lune. La passerelle est la façon dont elle va y arriver.

Nous avons beaucoup entendu parler de la passerelle ces derniers mois, mais lire à ce sujet et voir à quoi ressemblera le vaisseau spatial sont deux choses très différentes. Heureusement, l’ESA vient de publier tout un tas de nouveaux rendus de Gateway sur son compte Flickr, nous donnant ainsi notre meilleur aperçu de ce que l’agence spatiale américaine a en tête.

La passerelle lunaire est une station spatiale en orbite qui naviguera autour de la Lune et servira de point de départ pour les missions dirigées vers la surface ou la quittant. L’idée est qu’un vaisseau spatial avec équipage accostera à la passerelle, puis se rendra à la surface dans un véhicule séparé. Une fois la mission terminée, les astronautes retourneront à la porte d’entrée, sauteront dans leur vaisseau et retourneront sur Terre.

Cela semble être une excellente idée, et si la NASA y parvient, cela pourrait certainement faciliter et peut-être même moins cher le lancement de la mission sur la Lune. Bien sûr, c’est un gros «si», et bien que la NASA ait été pleinement investie dans le programme Artemis depuis un certain temps maintenant, il y a de nombreux défis lorsqu’il s’agit de construire une station spatiale autour de la Lune.

Rien de tel que la passerelle lunaire n’a jamais été tenté. Cela nécessitera la coopération de plusieurs pays lors de la construction du vaisseau spatial. La Russie allait être l’un de ces pays et un accord informel entre la NASA et le russe Roscomos a été annoncé fin 2017. Cependant, en 2020, il a été annoncé que la Russie ne participerait pas au projet Gateway au milieu des critiques selon lesquelles le programme Artemis était trop américain. -central.

La NASA espère lancer les premiers composants de la passerelle d’ici 2024, bien que l’on ne sache pas combien de temps il faudra pour étoffer complètement la station spatiale afin qu’elle puisse servir de foyer temporaire et de centre scientifique pour les astronautes voyageant vers et depuis la Lune. Comme ce fut le cas avec la Station spatiale internationale, il est probable que la passerelle recevra du nouveau matériel et peut-être de nouveaux modules au fil du temps. Dans sa configuration initiale, il prendra en charge jusqu’à quatre astronautes à la fois, bien que cela pourrait éventuellement changer également.

