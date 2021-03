La NASA vient de publier un enregistrement audio du rover sur Mars que vous devez entendre – .

La NASA a une présence robotique constante sur Mars depuis plusieurs décennies maintenant, et à chaque nouvelle génération de rovers, de nouvelles découvertes deviennent possibles. Le rover Perseverance qui a atterri sur Mars le mois dernier est la machine la plus performante jamais envoyée sur la planète rouge, et il aide la NASA à voir et à entendre des choses qu’elle n’a jamais entendues auparavant. L’une de ces choses – aussi simple que cela puisse paraître – est d’entendre à quoi ressemble réellement le rover lorsqu’il se déplace sur la surface poussiéreuse de la planète.

La persévérance a capturé les sons de ses propres roues et de ses jambes grinçant et gémissant alors que le robot voyageait sur le sol rocheux. L’agence spatiale a publié cet audio publiquement, et maintenant vous pouvez l’écouter par vous-même. Le clip est disponible en deux versions. Le premier est un énorme enregistrement de 16 minutes qui est brut et non filtré. Il y a beaucoup de bruit et d’artefacts aigus à gérer, mais vous pouvez toujours entendre assez clairement les mouvements du rover. Le second est une compilation de 90 secondes des sons les plus intéressants de l’enregistrement plus long, et il a été filtré et édité pour réduire le bruit et offrir un profil sonore moins désordonné.

Top Deal du jour Les écouteurs sans fil haut de gamme TOZO T6 les plus vendus avec étui de chargement sans fil sont à 40% de réduction Prix:34,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’audio capturé par le rover est spécial pour un certain nombre de raisons, mais il n’a été rendu possible que grâce à un microphone spécialement conçu pour capturer l’audio pendant la descente et l’atterrissage du rover.

La NASA explique:

Plus de 16 minutes de sons du lecteur de 90 pieds (27,3 mètres) de Perseverance le 7 mars ont été capturés par le microphone d’entrée, de descente et d’atterrissage (EDL) de Perseverance, qui reste opérationnel sur le rover après son atterrissage historique le 18 février. Le microphone disponible dans le commerce a été ajouté au rover pour aider le public à emmener le public lors de l’atterrissage, mais les membres de la mission ont également hâte d’entendre les sons de la surface.

Il est assez incroyable que le microphone utilisé soit un modèle standard et non une invention de haute technologie destinée spécifiquement à écouter sur Mars. Dans tous les cas, cela a plutôt bien fonctionné et vous pouvez écouter les deux clips ici.

Version complète de 16 minutes:

Version modifiée de 90 secondes:

D’accord, donc on dirait que quelqu’un a attaché un microphone sous un buggy lent, mais c’est un peu ce que vous voudriez entendre si vous écoutiez un rover traversant Mars, n’est-ce pas? L’équipe de la NASA semble d’accord.

«Si j’entendais ces sons au volant de ma voiture, je m’arrêterais et j’appellerais à un remorquage», a déclaré Dave Gruel, ingénieur en chef du sous-système de caméra et de microphone EDL de Mars 2020, dans un communiqué. «Mais si vous prenez une minute pour réfléchir à ce que vous entendez et à l’endroit où il a été enregistré, c’est parfaitement logique.»

Alors que le rover continue de démarrer, il ne faudra pas longtemps avant que nous puissions profiter de nouvelles découvertes scientifiques de la planète rouge. Peut-être que nous aurons même plus d’audio avec lui!

Top Deal du jour Les écouteurs sans fil haut de gamme TOZO T6 les plus vendus avec étui de chargement sans fil sont à 40% de réduction Prix:34,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission