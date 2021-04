La NASA vient de publier une vidéo améliorée de son hélicoptère sur Mars – .

L’hélicoptère Mars de la NASA a accompli une incroyable première cette semaine en prenant son envol sur la planète rouge. C’est la première fois qu’un avion artificiel s’envole dans le ciel d’un autre monde, et la facilité apparente avec laquelle il a accompli cette tâche est un grand signe pour l’avenir des véhicules aériens à des fins d’exploration spatiale. Cela étant dit, la première vidéo que nous avons eue de l’événement n’était pas la meilleure. C’était une résolution basse, granuleuse et on pouvait à peine voir ce qui se passait. Maintenant, après quelques jours avec les images brutes, la NASA a publié une nouvelle vidéo améliorée qui montre le vol avec beaucoup plus de clarté, montrant même le nuage de poussière que l’hélicoptère a soulevé lorsqu’il a quitté le sol.

Le vol inaugural de l’hélicoptère était une affaire assez légère. Tout ce que l’hélicoptère avait à faire était de décoller, de survoler pendant environ une demi-minute, puis d’atterrir. Il a cloué chaque partie du plan et son survol était très stable. Avec cette vidéo récemment améliorée, nous pouvons voir pour la première fois à quel point elle était stable.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par le gadget à 30 $ qui vous permet d’ouvrir votre garage avec votre smartphone ou votre voix! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme vous le voyez, la vidéo est divisée en deux fenêtres. Sur le côté droit, nous avons le clip amélioré du vol de l’hélicoptère en lumière visible. Sur la gauche, nous avons droit à une vue d’un logiciel de détection de mouvement qui met en évidence les pixels qui montrent ce qui semble être un mouvement. Dans ce cas, l’hélicoptère et le nuage de poussière qu’il crée lorsqu’il décolle, plane et atterrit, éclairent la fenêtre de détection de mouvement et permettent de voir beaucoup plus facilement comment l’hélicoptère affecte le sol en dessous.

La NASA explique:

L’imageur Mastcam-Z à bord du rover Perseverance Mars de la NASA a filmé une vidéo du vol de l’hélicoptère. La vidéo est présentée ici dans des formats côte à côte qui ont tous deux été améliorés pour montrer un panache de poussière tourbillonnant au décollage et à l’atterrissage. La vue de gauche utilise le filtrage de mouvement pour montrer où la poussière a été détectée pendant le décollage et l’atterrissage et la vue de droite est améliorée avec le filtrage de mouvement. Les scientifiques utilisent ce traitement d’image pour détecter les diables de poussière lorsqu’ils passent devant les rovers martiens. Une version supplémentaire de la vidéo comprend un minuteur qui compte à rebours jusqu’au décollage, puis compte jusqu’à l’atterrissage. Une «découpe» fantomatique de l’hélicoptère est visible dans chaque format côte à côte; c’est un artefact lié au traitement numérique.

Le résultat est un aperçu encore meilleur de ce que la NASA a accompli avec son petit hélicoptère courageux. L’avenir, bien sûr, dépend entièrement de la performance d’Ingenuity, et bien que la NASA n’ait rien annoncé concernant les plans de drones aériens sur Mars, le premier vol d’essai aurait certainement dû inspirer confiance aux scientifiques. Nous attendrons de voir comment se dérouleront les prochaines semaines et combien de vols supplémentaires l’hélicoptère a à bord, mais pour l’instant, les choses vont très bien.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage est juste après sa dépendance au jeu.