La NASA vient de révéler combien la pandémie leur a coûté, et c’est fou – .

La pandémie de coronavirus a fait reculer tout le monde d’une manière ou d’une autre. Nous avons mis nos vies en suspens pendant un an ou plus, en attendant qu’un vaccin soit développé, testé et mis en place. Sur le plan personnel, nous avons perdu du temps avec nos amis et notre famille et avons perdu une année d’expériences sociales, de vacances et de nombreux bons moments. Les entreprises et autres organisations ont perdu beaucoup d’argent. La NASA, qui a poursuivi ses divers projets au mieux de ses capacités, pourquoi essayer de faire en sorte que le personnel reste exempt de virus, a également perdu beaucoup d’argent, et un nouveau rapport révèle exactement combien.

Comme le rapporte SpaceNews, le rapport publié cette semaine (PDF) par le bureau de l’inspecteur général de la NASA révèle le prix des différents revers que l’agence a déjà subis ainsi que ses impacts attendus dans un avenir immédiat. Le coût? Un énorme 3 milliards de dollars. Oui, c’est un milliard avec un «b». Yikes.

Le rapport fournit une ventilation détaillée des divers projets et programmes sur lesquels la NASA travaille actuellement et de l’impact de la pandémie sur eux. Par exemple, le programme d’équipage commercial a vu un impact «minime» de la pandémie, et SpaceX était toujours en mesure de lancer des astronautes sur la Station spatiale internationale non pas une mais deux fois en 2020, ce qui était formidable. D’un autre côté, des projets comme le télescope spatial James Webb, le télescope spatial romain Nancy Grace et le système de lancement spatial ont tous subi des impacts «significatifs».

Un total de 1,6 milliard de dollars sur les quelque 3 milliards de dollars de pertes peut être attribué aux revers dans les 30 «grands programmes et projets» énumérés dans la revue. Le mémo énumère ensuite chaque programme / projet avec une estimation de l’impact sur les coûts qui est attribué à la pandémie. Par exemple, les coûts associés à la Station spatiale internationale ont été 1,8 million de dollars plus élevés au cours de l’exercice 2020 qu’ils ne l’auraient été autrement. L’agence estime qu’un total de 18,9 millions de dollars en coûts futurs sera également lié à la pandémie.

D’autres programmes – en particulier ceux qui sont encore en développement – ont subi des revers de coûts beaucoup plus importants. Le système de lancement spatial, par exemple, a absorbé 8 millions de dollars de coûts associés au cours de l’exercice 2020, mais entraînera finalement un dépassement des coûts d’environ 355 millions de dollars en raison de la pandémie. C’est une part assez importante du coût total d’environ 11 milliards de dollars à vie du programme.

Du point de vue du public, ce qui coûte le plus cher à la NASA, c’est le temps. Tant de programmes ont connu des retards liés à la pandémie que les dates de lancement prévues et les autres échéanciers ont été gravement perturbés. Il n’y a rien que l’agence spatiale aurait pu faire différemment, bien sûr, et elle était déjà obligée de demander à ses ingénieurs et scientifiques de gérer des missions comme le rover Curiosity depuis leurs propres maisons pour les protéger de la crise sanitaire.

À l’avenir, nous garderons les doigts croisés sur le fait que ces estimations de coûts liées à la pandémie sont plus élevées que les coûts réels et que ces missions impressionnantes se remettront sur les rails le plus tôt possible.

