La NASA vise février pour le lancement de la première fusée lunaire depuis la mission Apollo

La NASA vise désormais février 2022 pour le lancement de sa puissante fusée Space Launch System (SLS).

Empilé avec la capsule de l’équipage Orion de l’agence, le SLS mesure 100 mètres de haut et se trouve actuellement au Kennedy Space Center en Floride.

L’ARMÉE AMÉRICAINE LANCE 3 FUSÉES SUBORBITALES POUR TEST DE TECHNOLOGIES HYPERSONIQUES

SLS lancera la prochaine génération d’opérations dans l’espace lointain, y compris les missions Artemis, sur et autour de la lune.

Il devait initialement décoller en novembre, mais a pris du retard.

La NASA a déclaré dans un communiqué de vendredi que le système intégré entrait dans la phase finale des préparatifs d’un prochain test en vol sans équipage autour de la lune – y compris une série de tests intégrés.

Cette vue rapprochée montre la fusée SLS pour Artemis I à l’intérieur de High Bay 3 du Vehicle Assembly Building (VAB) du Kennedy Space Center de la NASA en Floride le 20 septembre 2021. À l’intérieur du VAB, la fusée a récemment terminé la rétraction ombilicale et le test de libération et le test modal intégré. (Crédit image : NASA/Frank Michaux)

Sa mission, connue sous le nom d’Artemis I, ouvrira la voie à un futur test en vol avec équipage et la NASA vise à envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la lune dans les années à venir.

« Il est difficile d’exprimer ce que cette étape importante signifie, non seulement pour nous ici à Exploration Ground Systems, mais pour toutes les personnes incroyablement talentueuses qui ont travaillé si dur pour nous aider à atteindre ce point », Mike Bolger, programme Exploration Ground Systems directeur, a déclaré dans un communiqué « Notre équipe a fait preuve d’un dévouement considérable pour préparer le lancement d’Artemis I. Bien qu’il reste encore du travail à faire pour lancer le lancement, avec des tests intégrés continus et une répétition générale humide, voir le SLS entièrement empilé est certainement une récompense pour nous tous. »

Les tests comprennent des tests de vérification d’interface, des tests d’ingénierie spécifiques au programme, des tests de communication de bout en bout, des tests de séquençage de compte à rebours et des tests de répétition générale.

LUCY DE LA NASA LANCE AUX ASTÉRDES TROJAN

Selon Space.com, lors d’une conférence de presse vendredi, l’administrateur associé adjoint pour le développement des systèmes d’exploration au siège de la NASA, Tom Whitmeyer, a déclaré aux journalistes que la fusée empilée et la capsule de l’équipage seraient déployées sur la rampe de lancement 398 fin décembre pour les tests et la répétition générale de l’ouest. test en janvier avant de revenir pour plus de caisses suivi d’un autre mouvement sur le pad.

« Avant de se rendre sur le pad pour les vêtements mouillés, les équipes effectueront le premier d’un test en deux parties du système de terminaison de vol à l’intérieur du VAB. Une fois les systèmes vérifiés, la fusée de 322 pieds de haut retournera dans le VAB pour les inspections finales et les vérifications, y compris la deuxième partie du test du système de fin de vol, avant de retourner sur la plateforme pour le lancement. », a écrit la NASA, notant que les équipes d’opérations de la mission Artemis I continueraient à effectuer des simulations de lancement supplémentaires avant le lancement. .

L’agence a déclaré qu’elle fixerait une date de lancement spécifique après une répétition générale réussie.

Le SLS est propulsé par un étage central avec quatre moteurs à propergol liquide RS-25 et deux propulseurs à fusée solide à cinq segments qui produisent des millions de livres de poussée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La NASA a déjà allumé l’étage principal et ses moteurs à deux reprises cette année pour s’assurer que les composants de la fusée fonctionnaient – ​​bien que le premier test de tir à chaud en janvier se soit terminé tôt en raison d’un problème de système hydraulique.

La NASA a finalement terminé le tir d’essai du moteur de sa fusée lunaire en mars.

La mission Apollo 17 de 1972 était la dernière au cours de laquelle des humains se sont rendus sur la lune.