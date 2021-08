La NASA visitera un astéroïde d’or de 8 000 milliards de livres sterling qui pourrait faire de tout le monde un milliardaire | Sciences | Nouvelles

in

La NASA visitera un “astéroïde doré”, dont la valeur est estimée à environ 8 000 quadrillions de livres sterling grâce à ses métaux précieux qui pourraient faire de tout le monde sur Terre un milliardaire. L’agence spatiale américaine envisage de lancer une mission vers Psyche 16 en 2022 pour explorer les origines du système solaire. L’astéroïde découvert au XIXe siècle est niché entre les orbites de Mars et de Jupiter et aurait la taille de la Grèce.

Mais les scientifiques ne s’intéressent pas seulement à son orbite.

La roche spatiale serait faite de métal solide, notamment d’or, de platine, de fer et de nickel.

Au total, on estime que les différents métaux de Psyché valent la somme gargantuesque de 8 000 quadrillions de livres sterling – assez pour faire de tout le monde sur Terre aujourd’hui un milliardaire.

Scott Moore, qui dirige EuroSun Mining, a averti que la grande quantité d’or dans l’astéroïde pourrait causer le chaos dans l’industrie aurifère.

Il a déclaré: “Les” Titans of Gold “contrôlent désormais des centaines des propriétés les plus productives du monde.

“Mais les 4 à 5 millions d’onces d’or qu’ils mettent sur le marché chaque année sont dérisoires par rapport aux conquêtes disponibles dans l’espace.”

La NASA lance une mission pour sonder l’astéroïde en août 2022.

Baptisée Mission Découverte, elle arrivera à Psyché 16 quatre ans plus tard.

Heureusement, l’agence spatiale fait le voyage à des fins scientifiques et n’envisage aucune exploitation minière.

Certains scientifiques avaient précédemment spéculé qu’il ne s’agissait « que d’un tas de débris ».

Mais une nouvelle étude a permis d’élaborer une première carte de température de l’astre en analysant les émissions de longueur d’onde millimétrique. La conclusion était qu’en effet, l’astéroïde recèle des richesses supérieures à l’ensemble de l’économie terrestre.

Psyché 16 tourne autour du Soleil dans la ceinture d’astéroïdes et son diamètre en fait le plus gros des astéroïdes de type M. Les corps de ce type seraient riches en métaux et pourraient être des fragments de noyaux de protoplanètes qui ont subi un processus de désintégration lors de la formation du système solaire.

Katherine de Kleer, co-auteur de l’étude, a expliqué que l’inertie thermique de Psyché 16 est élevée par rapport à d’autres astéroïdes. Cela indique qu’il a une surface inhabituellement dense ou conductrice et qu’au moins 30 % de celui-ci est composé de métal.

Elle a déclaré: “Nous savons depuis de nombreuses années que les objets de cette classe ne sont pas, en fait, du métal solide, ce qu’ils sont et comment ils ont été formés reste une énigme.”