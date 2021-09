La natation en eau libre revient à Formentera avec les Marnaton eDreams de Baleària

in

29/09/2021

Le à 17:57 CEST

Sport.es

Les samedi 16 octobre plus de 500 nageurs se retrouveront sur l’île paradisiaque de Formentera pour participer à une nouvelle édition du Marnaton eDreams Formentera par Baleària, qui se tient à nouveau après la pause forcée de l’année dernière.

Ce sera le quatrième essai de la saison de référence du circuit en eau libre dans notre pays. Cette fois, l’événement a trois distances, toutes arrivant à la plage d’Es Pujols. Le parcours de 8 km commencera du côté de Poniente de Ses Illetes, en traversant l’impressionnant Es Pas. Celui de 4,5 km partira du côté Levante de Ses Illetes, tandis que celui de 2 km, qui offre un cadre idéal pour ceux qui font leurs débuts en eau libre, partira des Trucadors.

De l’organisation, ils ont assuré que “nous avons hâte de retourner à Formentera pour profiter de ses impressionnantes eaux turquoise, ses prairies de posidonies et ses plages de sable blanc. Quel que soit le niveau des nageurs, c’est certainement un endroit idyllique pour profiter de la baignade en eau libre. »

Le mois d’octobre sera intense pour Marnaton, puisqu’en dehors de l’épreuve de Formentera le 16, il fêtera le 2 le 20 km Big Swim entre Port de la Selva et Cadaqués, le 23 le Swimrun eDreams Cap de Creus par HEAD et clôturera la saison le 30 octobre avec le Marnaton eDreams Barcelone par YoPRO. Certains les inscriptions sont encore disponibles sur le site de Marnaton

Marnaton Solidarité

Cette saison, la Marnaton eDreams Cup collabore avec deux causes sociales. D’une part, comme en 2020, l’organisme lèvera des fonds en faveur de Bracelets candelas, via la plateforme Mon grain de sable, dans le but de collaborer avec la recherche sur le cancer infantile.

D’autre part, et avec HEAD Swimming, Marnaton soutient l’association Superacció qui œuvre pour favoriser l’insertion sociale par le sport. Dans ce sens, L’ONG sera présente tout au long de la Coupe, encourageant les participants pour donner une seconde vie à leurs combinaisons. L’idée est que les nageurs donnent leurs vieilles combinaisons afin qu’elles puissent être réutilisées par les jeunes de Superacció.