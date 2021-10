La nation africaine Ghana se prépare à l’utilisation hors ligne de sa CBDC E-Cedi

La nation ouest-africaine du Ghana a tout mis en œuvre pour pousser plus loin l’utilisation de sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC) e-Cedi. Selon le dernier développement, la banque centrale du Ghana vise à amener l’utilisation d’e-Cedi aux transactions hors ligne.

Cela signifie que cette monnaie numérique peut faciliter les transactions même sans avoir besoin d’électricité et de connectivité. Kwame Oppong, qui dirige les technologies financières et l’innovation au sein de l’organisme de réglementation financière du Ghana, a déclaré cela lundi 18 octobre, s’exprimant lors du Forum économique du Ghana. Tel que rapporté par Bloomberg, il a également noté :

« L’inclusion financière est limitée par la disponibilité de la connectivité et de l’électricité. Ce que nous espérons pouvoir faire – et nous sommes l’un des pionniers dans ce domaine – est que l’e-cedi serait également capable d’être utilisé dans un environnement hors ligne grâce à certaines cartes à puce.

Selon les données de la Banque mondiale, près de la moitié de la population ghanéenne a accès à Internet. En outre, 84 % de la population a accès à l’électricité. Ainsi, la Banque du Ghana a noté que l’e-Cedi fonctionnerait hors ligne via l’utilisation de cartes à puce.

La Chine travaille sur une voie similaire

La Chine, leader des développements de CBDC dans le monde, travaille également sur un projet similaire pour son Digital Yuan. La Banque populaire de Chine (PBoC) envisage également de mettre en œuvre une solution basée sur une carte à puce pour son Digital Yuan.

Ici, les utilisateurs pourront transférer la CBDC directement de leurs comptes bancaires vers une carte hors ligne. Cependant, le géant des paiements Visa a averti plus tôt cette année que les transactions hors ligne pour les CBDC ne sont pas une option réalisable. Un tel système de paiement CBDC hors ligne peut entraîner une contrefaçon et une double dépense.

Au cours des derniers mois, la banque du Ghana s’est efforcée de mettre sa CBDC sur le marché. Des développements similaires ont été observés dans un autre pays africain, le Nigeria.

