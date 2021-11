La nation africaine Mali vient en Inde. Partage les traditions de musique et de danse indigènes à Raipur !

Ils sont capables de créer une symphonie envoûtante et exaltante grâce à leur musique captivante et puissante. (Crédit image : Ambassade de l’Inde au Mali)

Cheickne Sissoko 5Tamans, une troupe culturelle du Mali spécialisée dans la musique et la danse traditionnelles du Mali, a participé au 2e Festival national de danse tribale 2021. Ce festival s’est tenu à Raipur, capitale du Chhattisgarh, du 28 au 30 octobre 2021.

« C’était une occasion unique non seulement pour la troupe malienne, qui en était à sa première visite en Inde, de présenter la richesse de leur culture malienne en Inde, mais aussi pour le public indien d’avoir un aperçu du Mali en Inde et d’apprécier leur diversité et traditions culturelles attrayantes », a déclaré à Financial Express Online l’ambassadeur Anjani Kumar, de l’ambassade de l’Inde au Mali.

En savoir plus sur la troupe

Dirigée par Cheickne Sissoko, Cheickne Sissoko 5Tamans est une troupe culturelle polyvalente du Mali. Cette troupe joue un rôle important dans la transmission des traditions de musique et de danse indigènes du Mali liées au TAMAN, un instrument de musique à percussion séculaire originaire du Mali et d’Afrique de l’Ouest.

Selon l’envoyé indien, « Il est également appelé le Tambour parlant en raison de sa capacité à imiter le ton et la prosodie de la parole humaine. Taman est disponible en différentes tailles qui sont placées entre un bras et le corps de la personne qui le joue.

Cheickne Sissoko 5Tamans est reconnue pour sa contribution à la préservation et à la propagation de cette forme d’art indigène du Mali. Cheickne Sissoko dirige une école culturelle à Bamako où il forme ses élèves et pratique également avec sa troupe. Avant de visiter l’Inde, cette troupe s’était produite dans de prestigieux festivals culturels à travers le Mali et dans d’autres pays comme les États-Unis, la France, le Danemark, le Gabon, le Togo, le Cameroun, la Suède, pour n’en nommer que quelques-uns. Ils comprennent à la fois des musiciens et des danseurs. J’ai personnellement vu les performances de Cheickne Sissoko 5Tamans à Bamako à plusieurs reprises. Ils sont capables de créer une symphonie envoûtante et exaltante grâce à leur musique captivante et puissante.

Comment ont-ils joué en Inde ?

Ils ont été envoyés par l’ambassade de l’Inde dans ce pays.

« Lorsque l’ambassade a reçu la proposition du gouvernement du Chhattisgarh concernant le prochain festival national de danse tribale, nous avons estimé que le Mali, compte tenu de sa culture riche et diversifiée, devait être représenté à ce festival. Nous remercions à la fois l’ICCR et le gouvernement du Chhattisgarh d’avoir permis à la troupe malienne de participer au festival de Raipur », a expliqué l’ambassadeur Kumar.

Ajoutant: «Au cours de mon séjour au Mali pendant près de deux ans, j’ai eu le plaisir d’être témoin de l’immense richesse et diversité de la culture malienne telle qu’elle se reflète dans leur musique et leur danse indigènes. En fait, le Mali est une puissance musicale avec une longue liste de musiciens distingués qui sont respectés sur la scène internationale comme Ali Farka Touré, Selif Keita, Oumou Sangare, Babani Kone, Habib Koite, Toumani Diabaté, Bassekou Kouyate, Sidiki Diabaté, Vieux Farka Touré, Fatoumata Diawarra, pour n’en citer que quelques-uns. En fait, Toumani Diabaté, Habib Koite et Vieux Garka Touré avaient déjà joué en Inde également.

(Crédit image : Ambassade de l’Inde au Mali)

Les performances de la troupe malienne ont été appréciées par le public de Raipur. L’un des tweets partagés par le bureau du ministre en chef du Chhattisgarh dit: « माली के लोक कलाकारों ने प्रथम दिन की अंतिम प्रस्तुति में दर्शकों को झूमने को किया मजबूर «

@TribalAffairsIn @TribalCgGov @tribesindia @GoChhattisgarh @culture_deptt #TribalFestivalCG pic.twitter.com/Ivtj9MMX6t – CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) 28 octobre 2021

Une autre vidéo partagée par le CMO du Chhattisgarh montre que le ministre en chef Bhupesh Baghel joue joyeusement du Taman, l’instrument de musique malien, et que tout le monde autour de lui profite de l’occasion amicale qui est devenue mémorable pour la troupe malienne.

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में मंच पर विदेशी कलाकारों के साथ छत्तीसगढ़ी गाना ‘महुआ झरे’ में थिरके मुख्यमंत्री एवं मन्त्रीगण#TribalFestivalCG pic.twitter.com/FFGi1Uttc7 – CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) 31 octobre 2021

Comment la troupe s’est-elle sentie après avoir joué en Inde ?

« La troupe malienne est revenue à Bamako avec des souvenirs heureux de sa brève visite en Inde. Ils ont été impressionnés par la diversité de la culture indienne qui était exposée pendant le Festival national de danse tribale avec la participation de troupes culturelles de divers États indiens. Ils ont eu l’occasion de rencontrer certains d’entre eux et aussi ceux qui venaient d’autres pays. Ils ont également adoré l’hospitalité indienne et la façon dont ils ont été chaleureusement accueillis en Inde dans la meilleure tradition d’Athiti Devo Bhava », a déclaré l’envoyé indien.

Le Mali était l’un des sept pays du monde à participer au Festival national de danse tribale en Inde. Fait intéressant, en septembre dernier, le Premier ministre Narendra Modi avait parlé dans son Mann Ki Baat de M. Seydou Dembele du Mali, un indophile malien qui a promu l’amitié entre l’Inde et le Mali à travers la musique et les films indiens.

