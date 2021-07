La nation est derrière vous Gareth Southgate… notre humble leader et sa superbe équipe d’Angleterre ont la gloire entre leurs mains et nous CROYONS qu’ils le feront

Ça y est. C’est l’heure de l’Angleterre.

Les garçons ont gagné leur droit d’être en demi-finale du Championnat d’Europe. Ils ont été exceptionnels jusqu’à présent.

Allez Angleterre, on peut le faire !

Ils sont à un match de devenir seulement la deuxième équipe anglaise à atteindre la finale d’un tournoi majeur, et à deux victoires de l’immortalité.

Nous avons dû attendre un an mais l’Euro 2020 dans l’ensemble a été un énorme succès, notamment avec les difficultés liées à la pandémie.

Tous les joueurs méritent des félicitations pour être venus à un tournoi majeur et avoir montré la passion et le désir de gagner des matchs. En tant que fan, diffuseur et expert, ce fut un plaisir absolu à regarder cet été.

Les performances de l’Angleterre en particulier nous ont rendus fiers en tant que nation. Il y a tellement d’histoires au sein de l’équipe d’Angleterre. Ils ont un vrai caractère. Ils ont fait honneur à eux-mêmes et à leurs familles.

Ils ressemblent parfois à des super-héros, mais nous pouvons tous nous mettre à leur place et nous rapporter à des batailles similaires que nous avons endurées dans nos vies.

Nous sommes tous juste derrière eux. Nous croyons en eux. Nous avons le manager, les joueurs et la mentalité pour le faire.

.

Gareth Southgate ne s’est pas trompé jusqu’à présent à l’Euro 2020

GETTY

Harry Kane et Raheem Sterling ont été les principaux hommes d’Angleterre et peuvent nous tirer vers la gloire

Gareth Southgate et son équipe ont fait un travail incroyable. Il y a une chimie si brillante entre l’équipe et l’équipe d’entraîneurs.

Je ne taris pas d’éloges sur Gareth pour le travail qu’il fait. C’est un homme humble et la façon dont il s’est comporté en tant que manager de l’Angleterre a été exceptionnelle.

Nous avons partagé un vestiaire ensemble pour l’Angleterre et il a évidemment regardé en arrière, analysé ses expériences en tant que joueur international et transformé la culture autour du camp.

Pendant notre temps en tant que joueurs anglais, il y avait des cliques où vous aviez six joueurs de Liverpool, six joueurs de Chelsea et six joueurs de Manchester United, tous sur des tables séparées. Moi et Gareth étions sur la table des joueurs qui jouaient pour d’autres équipes moins glamour.

Ce n’est plus le cas. Gareth a changé cela, les joueurs tirent tous dans la même direction maintenant. Et il a changé la façon dont les médias et les fans voient cette équipe d’Angleterre.

GETTY

Mon ancien coéquipier Gareth a été une révélation en tant que manager de l’Angleterre

Toute l’équipe se sent valorisée sous Gareth.

La victoire sur l’Ukraine était une performance parfaite. Mais, après le match, Gareth a plutôt parlé de sa déception de ne pas pouvoir donner plus de minutes aux joueurs et a souligné l’importance de l’équipe derrière l’équipe.

Je me souviens avoir été dans une équipe avec Joe Cole et il a été durement critiqué par les journaux et les joueurs seniors après avoir fait une erreur. J’étais avec Joe cette semaine et nous avons tous les deux convenu que ce n’était pas la bonne chose et que cela ne l’a pas aidé du tout.

C’est l’inverse qui se produit avec Gareth. C’est une masterclass en management.

GETTY

Le camp anglais n’a jamais semblé plus heureux ou harmonieux

Ce sera un moment très fier pour la nation de voir 60 000 fans à Wembley mercredi soir rugir l’Angleterre contre le Danemark en demi-finale.

En tant que pays, nous méritons tous le crédit pour cela. Des organisations de santé, des médecins, du gouvernement et tout le monde entre les deux, tant de personnes ont joué leur rôle.

Il va y avoir beaucoup d’émotion là-bas, beaucoup de passion et de patriotisme.

C’est un vieux cliché dans le football, mais les joueurs doivent sortir et jouer le jeu plutôt que l’occasion.

Dans le match de la phase de groupes contre l’Ecosse, pour une raison quelconque, nous avons été pris dans tout l’aspect de la rivalité. J’espère que nous pourrons apprendre de cette expérience et réaliser une performance digne de la finale – et je suis sûr que l’Angleterre le fera.

GETTY

Wembley sera proche de sa capacité et les fans peuvent rugir l’Angleterre vers la victoire

Si les deux équipes jouent à leur maximum, l’Angleterre gagnera.

Ils forment un superbe groupe de joueurs et, quelle que soit la personne choisie pour commencer, vous pouvez garantir qu’ils travailleront sans relâche les uns pour les autres.

Ils ont travaillé toute leur vie pour ce moment de leur carrière. Gareth surtout.

Tout le monde en Angleterre est derrière eux. Ils peuvent battre le Danemark et gagner ce tournoi.

Ramenons-le à la maison. C’est notre heure.

L’Angleterre contre le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 est en direct sur talkSPORT mercredi. Nous vous apporterons toute la préparation, les dernières nouvelles des deux camps et des analyses d’experts, avec Trevor Sinclair faisant partie de notre équipe de diffusion étoilée.