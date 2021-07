La nation est prête à faire la grasse matinée si l’Angleterre remporte l’Euro 2020, mais un jour férié reste peu probable alors que Martin Keown exhorte les stars des Trois Lions à bénéficier d’une pause prolongée

in

Les adultes et les enfants de tout le pays pourraient faire la grasse matinée lundi matin si l’Angleterre remportait l’Euro 2020.

Les Three Lions affronteront l’Italie dimanche dans ce qui sera la première finale d’un tournoi majeur depuis 1966.

.

Les fans anglais seront scotchés à leurs écrans dimanche soir pour Angleterre vs Italie

Cela survient alors que l’élan pour une journée nationale en cas de gloire continue de croître – bien que la police ait averti les fans de ne pas se laisser emporter par l’occasion.

Une pétition pour donner à la nation un jour férié lundi, en cas de victoire de l’Angleterre, a recueilli près de 340 000 signatures.

La logistique pour un jour férié ce lundi semble cependant impraticable, étant donné le court délai entre la fin finale dimanche soir et lundi matin.

La finale doit débuter à Wembley à 20h et se terminera à 22h si elle se termine en temps normal.

Cependant, s’il s’agit d’une prolongation ou d’une séance de tirs au but, le match se terminera plus près de 23 heures.

Toute remise de trophées pour les Trois Lions retarderait probablement encore plus l’heure du coucher.

.

Les célébrations se sont poursuivies tard dans la nuit après que l’Angleterre a battu le Danemark en demi-finale

Un certain nombre d’écoles ont déjà déclaré qu’elles autoriseraient les élèves à commencer plus tard lundi s’ils le souhaitent, une école du Berkshire informant les parents que les enfants ne seront pas marqués aussi tard s’ils sont à 10h30.

Downing Street est resté timide sur les perspectives d’un jour férié – soit lundi, soit à une date ultérieure – si l’Angleterre triomphe.

Un porte-parole du n°10 a déclaré : « Nous ne voulons pas anticiper le résultat et tenter le destin. Nous établirions évidemment tous les plans, si nécessaire, en temps voulu. Voyons ce qui se passera dimanche.

Au lieu de cela, les entreprises et les écoles peuvent envisager des horaires flexibles afin de permettre au personnel et aux écoliers de dormir sans effets secondaires de célébration ou de consolation.

.

L’Angleterre sera rugie par environ 60 000 fans à Wembley dimanche

Ce ne sont pas seulement les téléspectateurs qui sont invités à se reposer davantage… l’équipe d’Angleterre mérite également une pause prolongée.

C’est selon l’ancien défenseur d’Arsenal Martin Keown qui pense que l’équipe devrait se voir accorder un congé supplémentaire par son club.

La saison de football a été comprimée sur une période plus courte, en raison de la pandémie, et certains approchent même les 70 matchs joués sur une période de 10 mois.

Keown a déclaré à talkSPORT : « Qui protège les joueurs ? Je sais que c’est un argument ici, mais je regarde les statistiques de Mason Mount. Il a joué 68 matchs. Nous avons eu une saison encombrée.

« Nous avons commencé le 12 septembre et nous allons terminer le 11 juillet. Au cours de cette période, il aurait joué 68 matchs. C’est 300 jours.

« Il va avoir cinq semaines d’ici là. Qu’est-ce qu’il va obtenir ? Deux semaines de vacances ?

.

Keown veut voir les stars anglaises bénéficier d’une pause plus longue après le tournoi

“Pour revenir, ce sera un petit ajustement pour les joueurs qui ont joué dans les dernières étapes du tournoi.

« Nous l’avons compressé à cause de COVID et les joueurs ont besoin de s’échapper. Personne ne veut sortir de cette situation car c’est une joie et un honneur de représenter l’Angleterre à Wembley maintenant.

« Nous devons encore nous assurer que les joueurs obtiennent la pause nécessaire. J’ai eu la chance d’avoir un manager qui était sensé et qui m’a dit : « tu vas prendre un mois de congé, quoi qu’il arrive ».

«Deux semaines de cela, vous pouvez vous reposer et les deux autres semaines, vous allez courir. De nos jours, un athlète de haut niveau doit rester en contact avec son corps.

« Cette douleur que vous ressentez lorsque vous faites de l’exercice devrait être votre meilleur ami. Quand il devient un ennemi, vous avez des ennuis.

.

Kane mènera l’Angleterre pour la finale de dimanche

« De toute façon, vous voulez vous entraîner tous les jours. Lorsque vous vieillissez, vous devez rester en contact avec votre corps.

« Je n’ai pas de problème avec ça, ils ont juste besoin de sortir de l’autocuiseur avec les attentes et la demande.

« Partout où vous allez, ‘vous devez gagner ça’, ça peut être suffocant. Les joueurs ont besoin d’espace. C’est tout ce que je demande.

« La saison prochaine, nous allons voir quatre ou cinq matchs supplémentaires en Ligue des champions, encore plus.

“Ce nouveau PFA moderne que nous avons, j’aimerais voir quelqu’un négocier et aider à obtenir un peu plus d’espace pour les joueurs.

« Les escouades doivent-elles être plus grandes ? Personne ne pense vraiment à la santé des joueurs. C’est une grande préoccupation pour moi.

« Les managers doivent le faire. Ils doivent s’assurer que les montures Mason sont utilisées avec parcimonie au début de la saison prochaine. Cela doit arriver.