« La nation lui est redevable »: le Premier ministre Modi salue LK Advani à l’occasion de son 94e anniversaire

L’ancien vice-Premier ministre et président le plus ancien du BJP, LK Advani, a eu 94 ans lundi, le Premier ministre Narendra Modi et de nombreux autres dirigeants le saluant et louant ses contributions au pays et au parti.

« Salutations d’anniversaire au respecté Advani Ji. Prier pour sa longue et saine vie. La nation lui reste redevable pour ses nombreux efforts visant à autonomiser les gens et à renforcer notre fierté culturelle. Il est également largement respecté pour ses activités savantes et sa riche intelligence », a tweeté le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre Modi a personnellement souhaité son anniversaire au leader vétéran, mentor d’une génération de dirigeants du BJP, avec une visite à sa résidence depuis qu’il est devenu Premier ministre en 2014.

Le ministre de la Défense Singh a salué Advani comme une inspiration et un guide, et a déclaré qu’il faisait partie des dirigeants les plus respectés dont l’érudition, la prévoyance et l’intellect sont reconnus par tous.

Le félicitant, Shah a déclaré qu’il avait diffusé l’idéologie du parti parmi les masses et donné une forme pan indienne à son organisation.

Nadda a félicité le leader vétéran pour avoir amené le parti aux masses et joué un rôle clé dans le développement du pays. Tout en lui souhaitant une vie longue et saine, il a déclaré que le chef nonagénaire était une source d’inspiration pour des millions de travailleurs du parti.

Principal architecte de l’ascension du BJP en tant que parti politique national majeur alors qu’il liait sa fortune au mouvement Ram Janmabhoomi à la fin des années 80, Advani a conçu et façonné la politique de l’Hindutva et a dirigé le parti et son prédécesseur Jana Sangh pendant des décennies avec l’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee. Né à Karachi dans l’Inde indivise, il a rejoint le RSS puis le Jana Sangh dès la fondation de ce dernier.

