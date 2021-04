La nature est un antidépresseur naturel, selon une étude – .

Les humains passent une grande partie de leur vie à l’intérieur. Nous travaillons souvent à l’intérieur, nous dormons à l’intérieur, nous cuisinons la plupart de nos repas à l’intérieur et nous passons souvent notre temps libre à nous détendre également à l’intérieur. Nous aimons penser que parce que nous avons construit des maisons, des routes et des véhicules, être à l’extérieur est une option (et quelque chose que beaucoup de gens apprécient) mais pas une nécessité. Alors que les scientifiques commencent à en apprendre de plus en plus sur les effets du plein air sur le corps et l’esprit humains, il devient clair que nous avons besoin de la nature dans nos vies si nous voulons être heureux et en bonne santé.

Une nouvelle analyse de recherche portant sur des dizaines d’études scientifiques brosse une image incroyablement vivante de la façon dont la nature peut changer radicalement notre façon de penser et de ressentir. L’article, qui a été publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences, est un signal d’alarme pour quiconque pense que rester à l’intérieur et fermer les rideaux est la clé d’une vie sans stress.

La recherche a examiné les résultats de trois douzaines d’études distinctes qui se concentraient principalement sur un aspect particulier de l’expérience d’être nature. Plus précisément, les études ont examiné les changements qui se produisent dans le corps lorsque quelqu’un écoute des sons naturels, comme le chant des oiseaux ou l’écoulement d’un ruisseau forestier. En analysant toutes les données, les scientifiques ont découvert qu’une quantité écrasante de preuves indique des améliorations spectaculaires de la santé mentale et physique lorsqu’une personne est exposée aux sons de la nature.

Les études utilisées pour cette méta-analyse avaient une portée variée. Par exemple, une étude a examiné les différences de réponse à la douleur chez les personnes sous ventilateurs lorsqu’elles recevaient des sons naturels, tandis que d’autres ont étudié la fréquence cardiaque, la pression artérielle et les niveaux de cortisol, l’hormone du stress, chez les individus écoutant les sons de la nature par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait. .

Les données pointent toutes dans une seule direction. L’écoute des sons de la nature peut faire baisser l’hypertension artérielle, augmenter les sentiments de tranquillité et de calme et réduire en fait les niveaux de cortisol circulant dans le corps. De véritables changements physiques et psychologiques se produisent lorsque les sons de la nature sont présents, et certains sons semblent déclencher certaines réponses. Par exemple, les chants d’oiseaux semblaient être les meilleurs pour soulager les sentiments de stress, tandis que l’eau courante améliorait la santé physique en plus des sentiments de calme.

Ainsi, lorsque vous vous réveillez dans la jungle urbaine et que tout ce que vous entendez, ce sont des sirènes de police, des voitures qui volent près de votre fenêtre et des gens qui bavardent, sachez que votre niveau de stress quotidien pourrait être mieux géré si vous absorbiez un peu de nature. Vous pouvez trouver de nombreuses listes de lecture de sons de la nature sur des endroits comme Spotify et même YouTube (en voici une de mes préférées), alors essayez-les et voyez si elles améliorent votre bien-être. La science dit qu’ils le feront.

