La nature inspire une nouvelle forme de leadership biomimétique, esthétique et agréable

01.08.2021 à 10:00 CEST

La biomimétique organisationnelle est un nouveau modèle de gestion d’entreprise qui se concentre sur la nature afin que les organisations adaptent leurs stratégies à la sagesse présente dans l’ordre naturel.

Cela a été démontré l’année dernière par une équipe de chercheurs pertinents, dont le Dr Edita Olaizola est le premier auteur, dans un article publié dans la revue Sustainability.

Ce modèle inspiré de la nature est également valable pour générer un leadership biomimétique, comme la même équipe le révèle désormais dans un deuxième article publié dans la revue Biomimetics.

Leadership biomimétique

Dans ce deuxième volet, les auteurs de cette recherche présentent un modèle de leadership biomimétique qui considère la nature comme modèle, mesure et mentor.

Ils expliquent que le leader biomimétique doit être une personne engagée dans son épanouissement personnel et professionnel, impliqué émotionnellement dans l’organisation pour laquelle il travaille, et désireux de l’accompagner dans son processus de développement, en harmonie avec l’environnement.

Sa source d’inspiration et d’apprentissage est la nature, et il croit fermement que le leader et l’organisation sont la nature, font partie de la nature, appartiennent à l’un des écosystèmes de la nature et sont responsables de la santé et du bien-être de la nature, expliquent les chercheurs dans leur article.

Le leader biomimétique doit avoir un profil plus complexe par rapport au concept traditionnel du leader idéal, quel que soit le modèle de leadership, ajoutent-ils.

Sujet connexe : Le leadership social n’est pas une question de force, selon un modèle animal

Examen du leadership traditionnel

Après un examen exhaustif des différents modèles de leadership expérimentés jusqu’à présent, les chercheurs concluent que le leadership biomimétique conserve les traits suivants des modèles traditionnels : créativité, éthique, flexibilité, générosité, honnêteté, humilité, loyauté, engagement, résilience et vision holistique.

En plus de ces traits trouvés dans la littérature, le leader biomimétique doit avoir deux autres traits, ajoutent les chercheurs : un sens de l’esthétique et un sens de l’humour.

Le sens de l’esthétique est associé aux capacités sensorielles et considère la beauté comme un élément fondamental de l’organisation. Il intègre le leader dans un continuum qui unifie la réalité avec les plus grandes aspirations humaines.

Le sens de l’humour aide le leader biomimétique dans sa démarche d’amélioration continue, tant personnelle qu’organisationnelle, ainsi que dans son rapport à la nature, qui inspire tout son management.

Complexité intégrée

Les auteurs considèrent que leur proposition de leadership biomimétique intègre toute la complexité humaine dans le modèle, non pas d’un point de vue anthropocentrique, comme cela a été habituel, mais d’une nouvelle approche basée sur la vision du monde.

Ce profil de leadership biomimétique a été soumis tout au long de la recherche à un large panel d’experts ayant une expérience de la gestion d’équipes de travail et ayant fait preuve d’un excellent niveau d’éthique dans l’exercice de leur profession.

Les experts ont ratifié le leadership biomimétique comme un instrument valable pour développer une gestion stratégique qui coordonne et intègre de manière cohérente les trois dimensions de la durabilité : économique, sociale et environnementale. Ils ont également souligné l’importance de l’éthique. ainsi que la cohérence et la possibilité d’intégrer un sens de l’esthétique et de l’humour dans le leadership.

Selon cette caractérisation, les leaders biomimétiques agissent d’un point de vue holistique, dans le but de répondre aux besoins de tous les groupes impliqués et d’intégrer toutes les perspectives, concluent les chercheurs.

Les références

Leadership biomimétique pour les entreprises du 21e siècle. Edité par Olaizola et al. Biomimétique 2021, 6 (3), 47. DOI : https : //doi.org/10.3390/biomimetics6030047

Organisations biomimétiques : un modèle de gestion qui apprend de la nature. Edité par Olaizola et al. Durabilité 2020, 12 (6), 2329. DOI : https : //doi.org/10.3390/su12062329 ″

Photo du haut : Tim Graf. Déployez.