La navigation privée sur iOS 15 Safari a changé

Lorsque Apple a dévoilé iOS 15 en juin, le nouveau Safari semblait être l’une des fonctionnalités les plus intéressantes du système d’exploitation. En pratique, il s’est avéré être le plus controversé, causant de nombreux maux de tête à Apple. Tous les contrecoups qui ont suivi ont forcé Apple à apporter plusieurs modifications importantes à son plan initial de refonte de Safari. La dernière version de Safari semble être la meilleure conception à ce jour, permettant aux utilisateurs de choisir leur interface utilisateur préférée pour le navigateur Internet d’Apple. Mais tous ces changements signifient que vous devez réapprendre ce que signifie naviguer sur le Web sur iPhone via Safari. Et cela inclut l’utilisation de la navigation privée le cas échéant.

Controverses sur iOS 15 Safari

Si vous utilisez iOS 15 depuis la première version bêta publique, alors vous avez été témoin de tous les tests de refonte déroutants de Safari au cours de l’été. Tout a commencé avec une interface plus minimale qui comprenait une barre d’URL flottante en bas.

Finalement! Nous avons la barre d’URL en bas, ce qui est un placement plus naturel compte tenu de la façon dont nous interagissons avec les téléphones. Mais la disposition des boutons de la barre était déroutante, ce qui signifiait que vous deviez vous recycler sur Safari. De plus, la barre flottante couvrait le contenu des pages que vous visitiez, y compris les éléments avec lesquels vous auriez peut-être voulu interagir. C’était un énorme problème.

Apple a continué à peaufiner la refonte de Safari, et nous avons une toute nouvelle version de Safari depuis iOS 15 bêta 6. Vous pouvez choisir si vous voulez la barre d’URL en haut ou en bas, et plusieurs des boutons traditionnels du bas de Safari sont de retour ( comme vu ci-dessus).

Ce n’est pas nécessairement aussi élégant qu’Apple le voulait au départ, mais c’est un pas en avant important. Et je parle d’avoir l’onglet URL en bas d’une manière qui n’affecte pas la fonctionnalité d’un site Web.

Comment activer la navigation privée

Si vous avez décidé d’ignorer toutes les versions bêta d’iOS 15, vous avez manqué toute cette « excitation » de la refonte de Safari. Au lieu de tous les allers-retours, vous obtiendrez la version finale de Safari et vous choisirez l’expérience qui correspond à vos besoins.

Que vous placiez la barre d’URL en haut ou en bas, vous ne devez jamais oublier de naviguer sur le Web en mode privé. Safari intègre déjà une protection anti-pistage, mais le mode de navigation privée ajoute une autre couche de confidentialité.

Les controverses sur la refonte de Safari n’ont pas eu d’impact sur les fonctionnalités du navigateur. Ce n’est pas parce que vous ne trouvez pas le mode de navigation privée là où vous le pensiez qu’il a disparu. La plupart des gens n’auront aucun problème à savoir où il se trouve. C’est presque au même endroit.

Vous voudrez rechercher l’icône à deux carrés qui se trouve dans le coin inférieur droit. Une fois que vous avez localisé la cible, vous avez deux façons d’activer la navigation privée. Le plus rapide consiste à appuyer longuement sur l’icône, puis à sélectionner Nouvel onglet privé dans la liste des options.

Alternativement, vous pouvez appuyer une fois sur l’icône à deux carrés, ce qui vous amènera au menu de commutation par onglet. Recherchez le menu Onglets en bas et appuyez dessus (voir ci-dessus). À partir de là, vous voudrez choisir Privé pour activer la navigation privée.

Dans les deux cas, vous naviguerez sur le Web en privé dans Safari. Vous pouvez toujours revenir en mode normal. La couleur de la barre d’URL vous indiquera si vous êtes en mode de navigation standard ou privé. Ce sera gris (mode clair) ou noir (mode sombre).