La NBA, alerte sur un autre arrêt après le procès de Derek Chauvin

Le calendrier de la NBA C’est très serré cette saison, non seulement parce qu’elle doit se terminer avant août mais aussi en raison de l’incidence que le coronavirus a eue dans la première partie de celui-ci. Il n’y a plus de dates, mais il peut y avoir plus de report et massivement bientôt. Cela a été notifié par le bureau central aux équipes en raison du verdict imminent du procès de Derek Chauvin, le policier accusé en 2020 du meurtre d’un citoyen noir George Floyd à Minneapolis et qui a déclenché furieusement le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis.

Ce lundi 19, la présentation des conclusions est attendue et la décision finale approche. Cela pourrait signifier, s’il est favorable à la police, que les joueurs de la NBA se rebellent à nouveau pour protester contre elle et s’arrêter une, deux ou plusieurs nuits pour sensibiliser à cette décision et ses implications dans la lutte contre l’égalité raciale. C’est ainsi qu’Adrian Wojnarowski, d’ESPN, a évoqué dans des décisions qui n’attendent pas seulement de savoir comment se termine la procédure mais l’esprit des principaux membres de la Ligue.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau. La NBA s’est déjà arrêtée dans la bulle, avec le Bucks-Magic des Playoffs 2020 comme point déterminant avant la non-comparution de Milwaukee sur le terrain après une autre affaire similaire, celle de Jacob Blake, un autre homme noir battu par la police – dans son cas, de Kenosha (Wisconsin) – à la lumière des caméras. Toutes les équipes ont rejoint la pause et ont duré trois jours, envisageant de ne plus jouer.

Le cas le plus proche dans le temps a eu lieu la semaine dernière, lorsqu’un Timberwolves-Nets a été reporté de quelques heures pour le tournage, également à Minneapolis, à Daunte Wright, un garçon noir qui n’était pas armé à un passage piéton.