La NBA annonce les 75 plus grands joueurs de tous les temps

La NBA a lancé la célébration de son 75e anniversaire en nommant les 75 plus grands joueurs de l’histoire de la ligue. L’équipe entière a été annoncée jeudi et comprend un total de 158 championnats NBA et 730 sélections NBA All-Star, un total combiné de 110 Kia NBA Most Valuable Player Awards et Bill Russell NBA Finals MVP Awards. L’équipe a été sélectionnée par un panel de joueurs NBA actuels et anciens, d’entraîneurs, de directeurs généraux et de dirigeants d’équipes et de ligues, de légendes de la WNBA, de rédacteurs sportifs et de diffuseurs. Le panel n’a pas classé leurs élections.

Un joueur qui n’a pas fait le dernier est la star des Golden State Warriors, Klay Thompson, qui a exprimé sa colère d’avoir été snobé. « Je pense vraiment que les deux gars sont parmi les 75 premiers, juste sur la base de la victoire et du basket-ball à double sens et de tout ce qui compte vraiment plus que les statistiques et tout ce qui concerne les chiffres », a déclaré jeudi l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, en parlant de Thompson et Draymond Green. la liste. « Ce qui compte, c’est si vous gagnez des championnats, et c’est ce qui compte. J’aurais espéré et pensé que les deux gars seraient là-bas. » Voici un aperçu de la liste complète par ordre alphabétique.

A à C

Kareem Abdul Jabbar

Ray Allen

Giannis Antetokounmpo

Carmelo Anthony

Nate Archibald

Paul Arizin

Charles Barkley

Rick Barry

Elgin Baylor

Dave Bing

Larry Oiseau

Kobe Bryant

Wilt Chamberlain

Bob Cousy

Dave Cowens

Billy Cunningham

Stephen Curry

D à F

(Photo : Bettmann / .)

Anthony Davis

Dave DeBusschere

Clyde Drexler

Tim Duncan

Kevin Durant

Julius Erving

Patrick Ewing

Walt Frazier

G à J

Kevin Garnett

Georges Gervin

Hal Greer

James Harden

John Havlicek

Elvin Hayes

James Lebron

Johnson magique

Sam Jones

Michael Jordan

K à L

(Photo : David Dow/NBAE via .)

Jason Kidd

Allen Iverson

Kawhi Léonard

Damien Lillard

Jerry Lucas

M à O

Karl Malone

Moïse Malone

Pete Maravich

Bob McAdoo

Kevin McHale

George Mikan

Reggie Miller

Comte Monroe

Steve Nash

Dirk Nowitzki

Shaquille O’neal

Hakeem Olajuwon

P à S

(Photo : Andrew D. Bernstein/NBAE via .)

Paroisse Robert

Chris Paul

Gary Payton

Bob Pettit

Paul Pierce

Scottie Pippen

Willis Roseau

Oscar Robertson

David Robinson

Dennis Rodman

Bill Russell

Dolph Schayes

Bill Sharman

John Stockton

T à W

Isiah Thomas

Nate Thurmond

Wes invendu

Dwyane Wade

Bill Walton

Jerry West

Russell Westbrook

Lenny Wilkens

Dominique Wilkins

James digne

