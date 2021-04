La NBA applaudit la condamnation du policier qui a tué George Floyd

21/04/2021 à 02:48 CEST

.

La NBA a réagi avec satisfaction après la condamnation de l’ancien policier Derek Chauvin publié ce mardi par un jury de Minneapolis qui a déclaré à l’unanimité sa culpabilité sur les trois chefs d’accusation dont il était accusé. pour le meurtre de l’Afro-américain George Floyd. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, et la directrice exécutive de la NBA Players Association (NBPA), Michele Roberts, ont publié une déclaration commune dans laquelle “nous sommes heureux qu’il semble que justice ait été rendue.” “Mais nous reconnaissons également que Il y a beaucoup de travail à faire et la NBA et la NBPA avec notre coalition nouvellement créée pour la justice sociale, nous redoublerons d’efforts pour plaider en faveur de changements significatifs dans les domaines de la justice pénale et de la police », ont ajouté Sivler et Roberts.

Ricky Rubio, le meneur espagnol de l’équipe NBA de Minneapolis, les Timberwolves du Minnesota, a réagi sur son compte Twitter à la phrase de Chauvin par un “… justice” succinct et clair.

… Justice – Ricky Rubio (@ rickyrubio9) 20 avril 2021

Le centre d’origine dominicaine des Timberwolves, Karl-Anthony Towns, a écrit sur son compte: “Justice et responsabilité. Quelque chose que je n’aurais jamais pensé voir. Il y a beaucoup plus de travail à faire! Mais c’est un incroyable début de réforme que ce pays! A BESOIN DE!”.

Justice et responsabilité! Des choses que je n’aurais jamais pensé voir. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c’est un excellent début de travail vers la réforme dont ce pays a besoin! – Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 20 avril 2021

Deux autres joueurs de Timberwolves se sont également rendus sur Twitter pour exprimer leurs sentiments. Malik Beasley a dit “des larmes de joie” tandis que Jarrid Vanderbilt a noté que c’est “un pas de plus dans la bonne direction. Le changement est en train de se produire!” L’organisation Timberwolves a déclaré dans un communiqué que << tout au long de notre histoire, les inégalités raciales et sociales ont été enracinées dans notre société. Nous espérons que la décision prise aujourd'hui est un pas en avant, mais elle ne soulage pas la douleur physique et émotionnelle qui persiste dans un environnement où le racisme systémique existe. "

En Californie, la star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a également été succincte sur Twitter: “COMPTE”.

RESPONSABILITÉ – LeBron James (@KingJames) 20 avril 2021

Pendant ce temps, Stephen Curry, l’acteur principal des Golden State Warriors a retweeté la réaction du politicien démocrate Cory Booker: “Ce verdict a rendu justice, mais pas justice pour George Floyd. La vraie justice serait un pays où George Floyd serait vivant aujourd’hui. . La vraie justice exige une action, un changement et que nous fassions tout notre possible pour que cela ne se reproduise pas encore et encore. “

Trae Young, le meneur des Atlanta Hawks, s’est exprimé avec deux mains de remerciement et l’expression «il y a longtemps». Dans un tweet ultérieur, il a ajouté “BEAUCOUP PLUS DE TRAVAIL À FAIRE”.

🙏🏽🙏🏽 .. Depuis longtemps. – Trae Young (@TheTraeYoung) 20 avril 2021