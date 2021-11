La NBA boxera la NFL ! Deron Williams va combattre Frank Gore

Deron Williams joueur NBA et Frank Gore joueur NFL

Les boxe il est passé à une autre dimension ces derniers temps. Le combat qui devra faire face Jake Paul et Tommy Fury Au mois de décembre, il sera chargé d’incitations, et pas seulement à cause de certaines clauses du contrat ou à cause de savoir qui brise son invaincu (tous deux comptent leurs combats pour les victoires).

Selon le journaliste Shams Charania, l’un des gourous de l’actualité de la NBA, ancien joueur Deron Williams il ferait une apparition sur le ring cette même nuit.

Charania fait remarquer que le quatre fois All-Star et la double médaille d’or olympique se disputeront la même épreuve, qui se déroulera à Tampa (Floride) le 18 décembre.

Son rival, encore à déterminer, ne pourrait être ni plus ni moins que Franck Gore, joueur de la NFL. Gore, qui n’est pas à la retraite, est sans équipe après avoir joué la saison 2020 avec les Jets de New York, avec qui il établit un nouveau record, devenant le porteur de ballon avec le plus de matchs de l’histoire (241).

Gore, qui a reconnu qu’il était enthousiasmé par l’idée de se battre ces derniers mois, fa également fait partie de la dream team de la décennie, étant le troisième acteur de l’histoire de la NFL avec plus de verges au sol.

Si cet affrontement se confirmait, il ferait de l’événement l’un des plus médiatiques de l’année aux États-Unis.