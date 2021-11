La NBA choisira les meilleurs Européens de l’histoire

La NBA, à l’occasion de son 75e anniversaire, désignera les premier et deuxième meilleurs quintettes européens de tous les temps, le meilleur moment, le meilleur maillot et la meilleure dynastie, à partir des votes d’une liste de journalistes, influenceurs, célébrités et followers. Le vote NBA 75 Euro honorera les joueurs et légendes européens actuels qui ont inspiré des générations à travers le continent.

Depuis lundi, les fans de toute l’Europe peuvent participer en votant dans la première catégorie ouverte, la meilleure dynastie de l’histoire de la NBA, (NBA.com/Eurovote). Les résultats seront connus le 30 novembre. Du 14 au 20 décembre, vous pouvez voter pour le meilleur maillot, du 28 février au 7 mars 2022 pour le meilleur moment européen et d28 mars au 10 avril par les dix meilleurs européens de l’histoire (divisé en un premier et un deuxième quintette). Dans toutes les catégories, les votes des followers compteront pour 50% du résultat final (les 50% restants correspondront aux experts).

« Les joueurs européens d’aujourd’hui et d’avant font partie de la base de la NBA, des pionniers aux plus actuels, qui ont été des stars et des MVP », a-t-il commenté. Georges Aivazoglou, responsable de l’engagement des fans et de la vente directe aux consommateurs pour l’Europe et le Moyen-Orient.