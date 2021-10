La NBA commence ! : Nets vs. Bucks et Lakers vs. Guerriers

La meilleure ligue de basket au monde est enfin de retour ! Ce lendemain matin le saison 2021/22 en NBA avec deux matchs authentiques que l’on peut voir en Espagne à travers Movistar + et Pass Ligue.

La campagne commencera avec les débuts du champion actuel, dollars de Milwaukee, qui affrontera les grands favoris pour remporter le titre, Filets de Brooklyn, au Barclays Center de New York à partir de 1h30.

Le deuxième match de la saison débutera à quatre heures du matin, celui qui affrontera au Chase Center de San Francisco Guerriers de l’état d’or et Les Lakers de Los Angeles.

Ce lendemain matin, nous livrerons la bague en direct à @vamos. A partir de 00h50.

Avec @guuillegimenez_ @ADaimiel et @RamonFdezEs Et ensuite:

01 : 30h : Bucks-Filets

04h00 : Lakers-Warriors # dormiresdecobardes pic.twitter.com/zkWsHR3kti – NBA dans Movistar + (@MovistarNBA) 19 octobre 2021

Les clés

Beaucoup d’attente pour ces premières rencontres. D’une part, voir Kevin Durant et James Harden (Kyrie Irving pour le moment rien du tout jusqu’à ce qu’il se fasse vacciner) face à nouveau aux Bucks. Les champions emmenés par Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday reviennent. Presque rien…

D’un autre côté, nous allons voir les débuts des nouveaux Lakers avec leur tout nouveau big three formé par LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook et avec des personnes légendaires qui sortent du banc comme Carmelo Anthony. Chez les Warriors, voulant revoir Stephen Curry, cette année il semble mieux entouré, et attend le retour attendu de Klay Thompson.