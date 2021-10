La NBA débarquera en Europe pour créer une nouvelle compétition

La NBA il envisagerait sérieusement de débarquer en Europe pour créer une nouvelle compétition. Selon les camarades du journal Marca, la NBA et la FIBA ​​auraient déjà commencé à négocier pour créer une filiale de la meilleure ligue du monde en Europe. Cela ne signifie pas que nous pourrons voir le Real Madrid, FC Barcelone ou CSKA Moscou jouer devant Magie d’Orlando ou Boston Celtics, mais plutôt la marque NBA, avec tout ce que cela implique au niveau médiatique et organisationnel, débarquerait en Europe pour créer une nouvelle compétition.

Ainsi, toujours selon Marca, les différentes ligues nationales seraient d’accord avec le projet. Actuellement, la marque NBA organise quatre compétitions : NBA, WNBA, G League (Development League) et NBA Africa. La NBA aimerait que la future compétition commence à se jouer le plus tôt possible, c’est-à-dire lors de la saison 2022/23.

L’Euroligue, aux heures creuses

Cette bombe atterrit en Europe quelques jours seulement après le départ de la compétition de Jordi Bertomeu, le CEU de l’Euroligue, a été confirmé. La crise économique a fait beaucoup de mal à la concurrence européenne, qui vacille. Les clubs ont créé la compétition pour des raisons économiques et maintenant il semble que ces bénéfices ne viennent pas, donc les meilleurs clubs européens seraient ravis si la NBA débarquait, avec tout ce que cela implique.