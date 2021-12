La NBA devrait éviter de mettre en pause la saison à moins que les épidémies de COVID n’affectent les fans, selon un analyste

Kenny Smith, l’ancien gardien des Houston Rockets et analyste actuel de la NBA sur TNT, a déclaré jeudi qu’il ne pensait pas que la ligue devrait arrêter sa saison au cours de la dernière propagation de COVID-19.

Smith a déclaré à TMZ Sports que si les épidémies n’affectent que les joueurs, la ligue devrait se poursuivre. Mais si les fans commencent à tomber malades, il serait temps de faire une pause.

L’attaquant des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo est revenu des protocoles de santé et de sécurité pour le match du jour de Noël de l’équipe. (Photo AP/Jon Durr)

« Je veux dire, le processus de réflexion devrait toujours être pour la société, pour les fans. Ce n’est pas pour les joueurs. Cela signifie donc que nous faisons simplement partie de la société », a déclaré Smith. « Donc, si la société doit fermer à cause de la proximité, parce que vous êtes dans des arènes, oui. Mais juste à cause des joueurs, non. »

« Ce sont les vies qui comptent. Donc, si les jeux eux-mêmes amènent les gens à contracter COVID, alors vous devez penser à faire une pause. »

Il y avait environ 100 joueurs dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue alors que la NBA marchait vers sa liste de matchs phare du jour de Noël.

Kenny Smith est un ancien gardien des Houston Rockets. (.)

Jeudi, la NBA a demandé à chaque équipe d’organiser un événement de rappel pour les joueurs, le personnel et les membres de la famille d’ici le 31 décembre. est vacciné, un joueur sur trois n’est toujours pas boosté.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré plus tôt cette semaine qu’il n’était pas prévu de suspendre la saison bien que de nombreux matchs aient été reportés en raison de plusieurs épidémies de COVID qui affligent les équipes.

« Aucun plan pour le moment de suspendre la saison. Nous avons bien sûr examiné les options, mais, franchement, nous avons du mal à trouver quelle serait la logique derrière la pause en ce moment », a déclaré Silver sur ESPN « NBA Today . »

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, attend de prendre la parole lors de la cérémonie du ring de championnat des Lakers de Los Angeles avant le match d’ouverture de la saison contre les LA Clippers au Staples Center le 22 décembre 2020 à Los Angeles. (Harry How/.)

« Alors que nous examinons ces cas, déchirant littéralement le pays en ce moment – en mettant de côté le reste du monde – je pense que nous nous trouvons là où nous savions que nous allions arriver au cours des derniers mois et c’est que cela le virus ne sera pas éradiqué et nous devrons apprendre à vivre avec. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.