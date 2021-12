La NBA doit faire une pause avant Noël Covid dès maintenant

La NBA connaît actuellement une épidémie de Covid, et chaque jour cela semble empirer. Au cours des six premières semaines de la saison, « seulement » 16 joueurs sont entrés dans le protocole de santé et de sécurité. Au cours des deux dernières semaines, ce nombre a doublé. Il n’y a qu’une façon dont cette histoire va se terminer si la ligue maintient son horaire régulier : plus de joueurs et d’employés de l’équipe vont tomber malades, et ils vont continuer à transmettre le virus à de nombreuses personnes régulières avec lesquelles ils entrent en contact avec.

Mardi soir, alors que la ligue se préparait à ce que Stephen Curry établisse le record de tous les temps à trois points, deux de ses plus grandes stars sont entrées dans le protocole : Giannis Antetokounmpo et James Harden. Les tests positifs ont fait de leur mieux pour éclipser ce qui était autrement une soirée triomphale pour la ligue.

Il y a un moyen de résoudre ce problème : la NBA a besoin de faire une pause.

Au minimum, la ligue devrait faire une pause de 10 jours en ce moment. C’est en fait le moment idéal pour le faire. Le jeu reprendrait alors à Noël, qui est historiquement le plus grand jour du calendrier de la saison régulière de la NBA avec des matchs impressionnants du début de l’après-midi jusqu’à tard dans la nuit. Si la ligue veut s’assurer qu’elle obtient la vitrine de chapiteau que les fans méritent, c’est pour le mieux de briser la saison en ce moment.

Pouvez-vous imaginer à quel point la NBA serait déçue si les notes de Warriors vs. Suns et Nets vs. Lakers s’effondraient à Noël parce que les listes étaient compromises par Covid ? Ce serait un œil au beurre noir majeur pour la ligue si cela se produisait, et cela pourrait très bien le faire si les matchs ne sont pas interrompus immédiatement.

Bien sûr, les notes devraient être la moindre des préoccupations de la ligue en ce moment. La principale priorité devrait être de protéger le personnel de l’équipe et les personnes qu’ils touchent dans leur vie quotidienne. Il n’y a qu’un obstacle : l’argent. L’argent est la raison pour laquelle la NBA joue 82 matchs de saison régulière en premier lieu. Les jeux, plus il y a d’argent à la porte, des annonceurs et des contrats de télévision.

Les joueurs porteurs du virus ne sont pas le seul problème de sécurité de la ligue. Comme les listes ont pris un coup à cause des joueurs dans le protocole, les joueurs en bonne santé assument un fardeau beaucoup plus important pour leurs équipes. Kevin Durant vient de jouer 51 minutes contre les Raptors mardi soir, et s’il avait joué moins, son équipe aurait perdu. Lonzo Ball a joué 40 minutes par nuit pour les Chicago Bulls tandis que 10 de ses coéquipiers sont actuellement en protocole. Les Bulls ont vu leurs matchs de mardi et jeudi reportés en raison de trop de tests positifs.

La liste des acteurs du protocole continuera de s’allonger chaque jour à moins qu’il n’y ait une pause. Depuis que j’ai commencé à écrire cet article, deux autres joueurs des Lakers ont été testés positifs.

Les Lakers annoncent que Dwight Howard et Malik Monk sont également absents en raison des protocoles de santé et de sécurité, rejoignant Talen Horton-Tucker – Dave McMenamin (@mcten) 15 décembre 2021

Il n’y a pas si longtemps, la NBA a montré au monde comment une ligue sportive professionnelle pouvait fonctionner pendant une pandémie mondiale lorsqu’elle a commencé sa bulle à Orlando. La bulle a fait un travail formidable pour assurer la sécurité des joueurs et la ligue a pu terminer la saison et couronner un champion des Lakers de Los Angeles.

La NBA doit-elle retourner dans une bulle sans fans pour terminer les éliminatoires sans interruption cette année encore ? Peut-être. Avant d’en arriver là, la chose la plus simple à faire est de mettre la saison en pause dès maintenant.

Environ 97% des joueurs de la NBA sont vaccinés selon les chiffres de la ligue, et les joueurs et le personnel de l’équipe ont été encouragés à se faire vacciner. Alors que de nouvelles variantes du virus émergent, il est clair que Covid est toujours incroyablement contagieux. Alors que certains joueurs n’ont que des symptômes bénins, ils interagissent également avec de nombreuses personnes dans leur vie quotidienne qui ne sont pas ultra 20 et 30 ans.

La NBA n’a pas imposé de tests quotidiens pour les joueurs comme l’année dernière pour cette saison tant qu’ils sont vaccinés. Malheureusement, les joueurs vaccinés sont toujours porteurs du virus. Les vaccins sûrs et efficaces aident à rendre les symptômes beaucoup moins graves – veuillez vous faire vacciner et soyez renforcé, si vous ne l’avez pas déjà fait – mais il est clair qu’ils n’élimineront pas complètement cette pandémie tant que les gens continueront de choisir de ne pas se faire vacciner .

La NBA n’est pas la seule ligue à connaître ce problème en ce moment. La NFL a également une épidémie majeure entre ses mains.

La NFL a maintenant eu 75 joueurs positifs pour COVID au cours des deux derniers jours, par source. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 15 décembre 2021

La NFL devrait également faire une pause. La ligue a déjà ajouté un match supplémentaire cette année pour gagner plus d’argent au détriment de la santé des joueurs. Les fans de football du monde entier savent à quel point l’intersaison peut durer. Repousser le calendrier d’une semaine ou deux ne devrait pas être une grosse affaire.

L’objectif principal de la NBA cette saison a été de remettre la ligue sur son calendrier normal. La ligue a connu ses deux intersaisons les plus courtes jamais enregistrées au cours des années consécutives dans le but de remettre les choses sur la bonne voie cette saison. Cela sonne bien jusqu’à ce que vous considériez que la pandémie fait toujours rage. La NBA ne peut pas continuer au même rythme effréné à moins qu’elle ne veuille de plus en plus de joueurs dans le protocole.

Les saisons universitaires ne devraient pas non plus hésiter à faire une pause alors que les tests positifs s’accumulent. Oui, certains athlètes gagnent de l’argent maintenant grâce à des accords NIL, mais l’idée que des étudiants-athlètes concourent pendant une pandémie mondiale afin que leurs conférences puissent gagner plus d’argent à la télévision est écoeurante.

Quiconque a un travail sait à quel point il est agréable de faire une pause. La NBA et la NFL n’ont pas besoin de s’absenter pendant une période prolongée, elles ont juste besoin de prendre un congé et de laisser les gens se mettre en quarantaine dans le confort de leur foyer. Un test Covid positif des Bulls a conduit à 10 tests Covid positifs. Les Bulls ont peut-être infecté les Nets après la rencontre des équipes la semaine dernière, et maintenant Harden est en protocole.

Il y a un moyen d’arrêter ça. Prendre une pause. A ce stade, c’est la seule solution.