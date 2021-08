La NBA, d’une main de fer face au COVID-19 pour le parcours 21/22

in

La NBA est conscient que, bien que la pandémie mondiale causée par le COVID-19[feminine C’est moins intense, il ne faut quand même pas baisser la garde si la compétition veut avoir une saison 2021/22 la plus ordinaire possible.

L’année dernière, où la vaccination contre le coronavirus avait déjà commencé massivement aux États-Unis, il y a eu un grand nombre de pertes de joueurs et de matchs suspendus en raison des infections survenues. La NBA veut y mettre fin immédiatement.

Comme le rapporte le journaliste Shams Charania, cette saison, la meilleure compétition mondiale de basket-ball gardera le gouvernement d’une main de fer sur chacune des 30 franchises. L’annonce suivante le prouve :

“Toute équipe, stade et personnel de la NBA dont le rôle implique des interactions avec les joueurs et les arbitres doit être entièrement vacciné contre le COVID-19 d’ici la saison 2021/22”, a déclaré Charania. L’objectif principal est que ces interactions causent le moins de dommages possibles au cours normal de la ligue.

Sources : Toute équipe, arène et personnel de la NBA dont le rôle implique des interactions avec les joueurs et les arbitres devra être entièrement vacciné pour avoir des interactions en personne pour la saison 2021-22 – y compris les entraîneurs, le front office et le personnel médical/équipement. – Shams Charania (@ShamsCharania) 27 août 2021

La liste en surbrillance

En plus de la déclaration, Shams Charania a également publié la liste des emplois dans lesquels le personnel doit être avec le calendrier vaccinal complet :

Personnel technique des franchises. Performance de la franchise et personnel médical. Escouade de joueurs franchisés. Bureau principal de la franchise. Équipe de développement des joueurs franchisés. Sécurité de l’équipe et du pavillon de la franchise. Relations publiques et réseaux sociaux des franchises. Tableau des buteurs pour les pavillons. Les huissiers du pavillon.