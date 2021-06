La NBA, en attente de Portland : Damian Lillard envisage de partir

Damien Lillard, l’exemple parfait dans la NBA d’aujourd’hui d’un joueur fidèle avec une franchise, commence à approcher de la grille de départ. Personne ne le lui montre, il est sur le point de l’ouvrir. C’est ce qui a été divulgué et Chris Haynes a publié dans une colonne Yahoo. L’étoile la plus brillante de l’équipe de Terry Stotts jusqu’à présent et Chauncey Billups depuis maintenant cinq ans pourraient demander l’échange s’il n’y a plus de changements drastiques ou si ceux effectués ne le satisfont pas. Et les autres équipes attendent avec impatience.

Lillard a clairement indiqué par actif et passif que veut rester dans les Trail Blazers pour essayer de gagner avec eux, Mais ils sont 30 ans derrière son dos et de 2012 dans une équipe avec laquelle il a atteint les séries éliminatoires chaque année, à l’exception de la première, mais n’a participé qu’une seule fois aux finales de conférence (2019).

Le soupçon est clair que dans cette information il n’y a personne d’autre que Lillard lui-même impliqué. Il a une très bonne relation avec Haynes. Dans les quelques coups de pinceau qui y sont donnés, il est affirmé que la recherche d’un nouvel entraîneur, pour laquelle les Blazers ont été lapidés dans les médias, a été menée par Neil Olshey et que Lillard n’a fait aucune suggestion alors qu’il a lui-même donné son avis sur les réseaux sociaux. Un autre lien est celui de Jordan Schultz, qui a le podcast Pull Up avec le également critiqué CJ McCollum, qui remet Olshey et demi en arrière et assure qu’il n’est pas bien considéré parmi les personnes avec qui il a parlé. Et rien n’est hasard.

Damian Lillard, qui vient d’enchaîner des performances individuelles de rêve ces trois dernières années (Meilleur Quintette, All-Star, MVP de la bulle 2020, entre autres reconnaissances), décidera de son avenir alors qu’il a la première grosse opportunité avec les Etats-Unis : ce sera la ligne de base aux Jeux olympiques de Tokyo. Dans l’Oregon, à plusieurs kilomètres de là, un nouveau projet démarre à cause de l’arrivée de Billups, mais il tourne mal. Ce camouflet n’intervient qu’après la signature d’un contrat pour le salaire super-maximum pour lequel au cours de la dernière année du même, si vous en profitez, vous gagnerez 48,7 millions de dollars. La loyauté est jetée dans l’air par la relation tendue qu’il entretient désormais avec la direction, dirigée par Jody Allen (la sœur de Paul Allen, le défunt propriétaire et l’un des fondateurs de Microsoft), voulant différents coachs pour le poste de chef à Portland Allen pariait sur Becky Hammon, qui aurait été la première femme à occuper un tel poste en NBA, mais la pression a cédé en faveur de Billups, indiqué par Lillard malgré sa tentative de reculer maintenant.

Il y a des liens. Billups entretient de bonnes relations avec Neil Olshey, le directeur général qui l’a embauché. Les deux ont coïncidé lorsque Billups était un joueur des Clippers et Olshey était dans les bureaux de la franchise. Le manager a changé d’équipe en 2012, arrivant à Portland aux côtés de Damian Lillard.

Chauncey Billups est également sous surveillance et c’est ce qui a déclenché la fureur des fans avec Damian Lillard et l’a fait exploser. Billups a été accusé d’abus sexuels en 1997 et cette histoire est revenue sur le devant de la scène après avoir appris qu’il serait embauché. Lorsqu’il était une recrue des Celtics, il a été signalé à la police pour voies de fait avec Ron Mercer et un colocataire d’Antoine Walker pour le fait qu’il était l’ex-petite amie de ce dernier à l’époque. Bien qu’il n’y ait eu aucune sanction contre les prévenus, l’examen médical du Boston Medical Center a montré les accusations de la victime en présentant des blessures causées par des pratiques sexuelles pour lesquelles, selon elle, elle n’a pas consenti. Lillard a été interrogé sur tout cela et sa réponse est qu’il n’était pas conscient d’être trop petit lorsque les actes ont eu lieu il y a plus de vingt ans.

Selon les informations fournies par Haynes, c’est l’affaire sur les réseaux sociaux qui a alerté Lillard, à qui Il n’a pas aimé les insinuations de certains fans qu’il considère comme fidèles. En passant sème le doute sur le reste de l’équipe des Trail Blazers, avec qui il ne pense pas qu’il puisse être un prétendant au championnat en ce moment même s’il est un incontournable dans l’Ouest.

Dame, Californienne de naissance, avait également recommandé Jason Kidd pour le poste. Ses derniers discours publics montrent à quel point il parle bien du nouvel homme fort de la structure sportive des Mavericks, Nico Harrison, auquel il est étroitement lié à travers Nike. Portland, aux rumeurs de transfert qui ont déjà eu avec McCollum, ajoute maintenant un problème encore plus important en pleine restructuration.