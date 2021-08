La NBA est devenue stricte une saison de plus avec des cas possibles de ” falsification “. Plus précisément, la ligue enquête sur les signatures de Boule Lonzo Oui Kyle Lowry par les Chicago Bulls et Miami Heat, respectivement.

Dans les règles de la NBA, il est stipulé qu’un contrat ne peut être négocié avec un joueur qui n’a pas encore finalisé le sien, c’est-à-dire tant que l’Agence Libre n’a pas démarré. Cette enquête tentera de deviner s’il y a eu des contacts entre les joueurs et les franchises avant l’ouverture du marché des transferts.

Considérant que les deux accords ont été annoncés dans les deux minutes suivant le début de Free Agency 2021, il est plus que clair que les accords ont été conclus plusieurs jours avant le 2 août.