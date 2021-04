La NBA est fixée dans la carrière du Real Madrid pour 2022

La NBA n’a pas encore terminé sa phase régulière 2020-21 et scanne déjà l’horizon, le projet 2022. ESPN a publié mardi son projet de simulation (sa prévision) pour cette litière, avec une forte présence de la carrière de Madrid: jusqu’à trois joueurs formés à Valdebebas sortiraient, dans plus d’un an, parmi les 60 sélectionnés pour l’année académique 2022-2023. La proéminence du Real passe à quatre avec Carlos Alocen. Presque rien.

Cependant, c’est un autre joueur de la Ligue Endesa qui sortira plus haut lors de la soirée des recrues. Il s’agit de Yannick Nzosa (2,08 mètres et 17 ans) avec le numéro 4. Pau Gasol et Luka Doncic, par exemple, ont été sélectionnés avec le numéro 3. Jean Montero et Khalifa Diop, de Herbalife Gran Canaria, sont deux des autres noms ACB présents dans ce projet de simulation avec 15 et 30.

Yannick Nzosa

Yannick Nzosa. MARIANO POZO (QUOTIDIEN COMME)

Nzosa, le pivot congolais, qui Unicaja a volé en 2019 à l’Italienne Stella Azzurra pour 25000 euros, a fait ses débuts en Endesa League avec Malaga en septembre de l’année dernière avec seulement 16 ans, 10 mois et 12 jours. Sa progression, sans toit, a fait travailler la FEB à sa nationalisation depuis octobre 2020 et les compositeurs se frottent les mains … tant que j’ai duré.

“Le jeu offensif de Nzosa, y compris sa capacité à faire des sauts, à terminer le pick and roll …, s’améliore à pas de géant”, explique Jonathan Givony, spécialiste du milieu américain chez les jeunes prometteurs.

De retour à Madrid, les noms que la NBA gère pour 2022 sont ceux de Tristan Vukcevic, en position 19; Boris Tisma, 29 ans; et Mario Nakic, 36 ans. Seul le premier reste sous les ordres de Pablo Laso pour le moment, tandis que les deux autres sont prêtés respectivement à Coosur Betis et au Belge Ostende.

Tristan Vukcevic

Tristan Vukcevic. EDUARDO CANDEL REVIEJO (DIARIO AS)

L’irruption de Vukcevic (2,08 mètres et 18 ans) cette saison a été comme une supernova. Il a été créé avec les personnes âgées le 10 octobre contre Herbalife Gran Canaria et, petit à petit, avec le travail, les efforts et l’aide des blessés (Randolph, Deck, Tavares répit), il a pris le devant de la scène: à partir de seulement deux matchs de septembre à novembre pour être présent dans huit des dix derniers matchs de la Ligue Endesa. Il a manqué de minutes dans le report contre Monbus Obradoiro et dans le dernier, contre Joventut.

Avec l’obtention du diplôme dans le style inclus dans le Palau, dans la Classique, avec 11 points et 4 rebonds pour un PIR de 11. Le fils de Dusan (ancien joueur blanc) a pris sa petite main pour passer avec un 3/5 du triple et musclé en défense avec une bonne aide dans les dernières minutes. Il a même déjà foulé les pavillons de l’Euroligue avec son départ dans la défaite face à l’Efès.

Boris Tisma

Boris Tisma. Photo ACB

Le 12 janvier 2020, Tisma (19 ans et 2,05 mètres) est devenu la 13e équipe de jeunes à faire ses débuts avec les majors depuis que Pablo Laso a atterri sur le banc à l’été 2011. C’était contre Movistar Estudiantes: il a joué 46 secondes et marqué deux points. Le club blanc a décidé de le recruter pour la première équipe de cette saison, dans laquelle il n’a joué que 3:20 contre Joventut lors de la troisième journée de la Ligue Endesa avant d’atterrir en prêt au Betis. Dans la capitale andalouse, il a déjà disputé huit matchs (2,8 points en 10 minutes en moyenne).

Le Croate est un grand attaquant, qui a fait le saut dans les rangs des jeunes du Real en 2015 en provenance de Dubrava. Dans la carrière, il avait un mentor de luxe, Luka Doncic. Il y a deux étés, il s’est hissé au sommet du Championnat d’Europe U16 2018 à Novi Sad, où il a marqué 24 points en finale contre l’Espagne (71-70) et est entré dans le Meilleur Quintette avec des moyennes de 18 points, 5 rebonds et 2, 7 passes décisives. Son rôle en finale a laissé l’Espagne de son coéquipier du Real Madrid Usman Garuba sans l’or. En Croatie, il est considéré comme le nouveau Toni Kukoc: «C’est mon idole et j’essaye de copier ses mouvements. Je suis ravi d’être comparé à lui», A-t-il déclaré dans une interview avec Efe en mars.

Mario Nakic

Mario Nakic. Photo ACB

Nakic (19 ans et 2,02 mètres) s’est rendu en Belgique à l’été 2020 en prêt pour deux saisons à Ostende après avoir terminé sa première saison avec les majors (il n’a disputé que neuf matchs en phase régulière de l’ACB). Ce parcours, en Ligue des champions, il en a disputé quatre, avec 5,5 points en moyenne.

Fils du triple champion d’Euroligue Ivo Nakic, de mère croate et serbe, il était la onzième équipe de jeunes à faire ses débuts à l’ère Laso. Tireur avancé polyvalent, il a mis son nom sur la carte lors de la finale de l’Euroligue junior 2019: détruit le serbe Mega Bemax (95-76) avec 33 points et un PIR de 41 avec une autre des stars de Madrid, Usman Garuba.