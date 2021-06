La NBA est frappée par une malédiction “Space Jam”

Avec l’élimination des Lakers jeudi soir, il en va de même pour l’espoir qu’il reste quelqu’un dans les séries éliminatoires de la NBA pour apparaître dans Space Jam: A New Legacy. Le détective Reddit ‘KornrowKawhi’ a d’abord remarqué l’anomalie, et c’est délicieux.

Évidemment, nous savons que LeBron James, la star de Space Jam: A New Lecacy a été éliminé après avoir perdu contre les Suns. Cependant, une grande partie de la raison pour laquelle Los Angeles n’a pas pu suivre dans la série était la blessure à l’aine d’Anthony Davis qu’il ne pouvait pas jouer efficacement – ​​donc “The Brow”, un méchant du film a également été éliminé.

Ce n’est pas tout, avec la défaite des Blazers contre les Nuggets, “Flash”, joué par Damian Lillard, a également été éliminé des séries éliminatoires. Les exploits individuels incroyables au cours de la série n’ont pas suffi à renverser l’équipe de Denver la mieux construite, ce qui a entraîné l’élimination d’une autre star du film.

Ensuite, il y a Klay Thompson, qui sera désormais connu pour toujours sous son nom Space Jam : Wet Fire. Wet Fire a été éliminé avec les Warriors lors de la ronde préliminaire. Certes, les Warriors ont été sacrément mauvais cette saison et ont eu de la chance de faire les séries, mais quand même – Wet Fire est parti.

Interrogé sur ses projets pour l’été, LeBron a expliqué qu’il sautait les Jeux olympiques pour ses engagements avec Tune Squad.

Le côté WNBA de Space Jam: A New Legacy se porte relativement bien. Diana Taurasi et le Mercury ont un record de victoires, bien que dans la brutale Conférence Ouest. Pendant ce temps, Nneka Ogwumike et les Sparks luttent, mais il est un peu trop tôt pour appeler cela une « malédiction ».

La vraie question est : qui est motivé pour maudire le nouveau casting ? Qui est assez méchant pour essayer de ruiner à la fois les plus grandes stars de la NBA ET la Tune Squad, juste par dépit ?

Nous avons un complot entre nos mains, les amis.