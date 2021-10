La NBA est invaincue : Chicago bat l’Utah

Il n’y a plus personne d’invaincu en NBA. Les Chicago Bulls ont livré leur première défaite (107-99) de la saison aux Utah Jazz, qui n’a pas utilisé Mike Conley en vue du match de Milwaukee contre les Bucks. Ses 20 défaites, qui ont donné 25 points à son rival, ont été la clé pour expliquer une défaite contre un Bulls qui a fait 20 pas en avant par rapport à la saison dernière.

Parce que Chicago a un projet. Il y a eu de la bravoure cet été, un pari tout à fait dans le rouge avec les signatures de DeMar DeRozan et Lonzo Ball complétant le dernier transfert de mi-saison avec Nikola Vucevic. Le premier, DeRozan, a été le meilleur buteur du duel avec 32 points… bien que ce soit Zach LaVine qui ait commandé le décollage, l’ensemble qui a mené les Bulls à 94-77 au quatrième quart. La réaction du Jazz a été insuffisante pour donner à la franchise de l’Illinois sa cinquième victoire de la saison.

«Nous sommes sortis et avons joué très fort. Nous allons certainement être durs avec nous-mêmes lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, surtout en défense. Peu importe contre qui nous jouons, nous irons là-bas et essaierons de faire de notre mieux », a déclaré DeRozan. Vucevic (16 points et 12 rebonds) était capital pour stopper le dernier arreón d’Utah par Mitchell (30), Clarkson (16) et Gobert : 17 points et 19 sacs.