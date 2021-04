La NBA et les joueurs disent que les matchs reprendront samedi et que les arènes pourront être utilisées pour voter

Les détails de l’accord pour la reprise de la NBA 1:10

. – La NBA et l’association des joueurs ont annoncé que la compétition reprendrait samedi, sans match éliminatoire vendredi.

Dans un communiqué publié vendredi, la ligue et le syndicat des joueurs ont annoncé conjointement leur engagement à établir une coalition pour la justice sociale et des initiatives de vote. Cela comprend l’utilisation d’arénas comme bureaux de vote et le partage des informations de vote dans les annonces pendant les séries éliminatoires.

Neuf matchs ont été reportés depuis mercredi, lorsque les Milwaukee Bucks sont devenus la première équipe à se retirer du jeu en réponse à la fusillade de Jacob Blake par un policier dans le Wisconsin dimanche.

«La NBA et ses joueurs ont convenu de créer immédiatement une coalition pour la justice sociale, avec des représentants des joueurs, des entraîneurs et des gouverneurs, qui se concentrera sur un large éventail de questions, y compris l’amélioration de l’accès au vote, la promotion de l’engagement civique et le plaidoyer pour la réforme de la police et des affaires criminelles. justice », lit-on dans la déclaration de la directrice générale de la NBPA, Michele Roberts, et du commissaire de la NBA, Adam Silver.

«Dans toutes les villes où la franchise de la ligue possède et contrôle la propriété de l’arène, les gouverneurs d’équipe continueront de travailler avec les responsables électoraux locaux pour convertir l’installation en un bureau de vote pour les élections générales de 2020 afin de permettre un vote en personne sûr. option pour les communautés vulnérables au covid. Si une date limite est dépassée, les gouverneurs d’équipe travailleront avec les responsables électoraux locaux pour trouver une autre utilisation liée aux élections pour l’installation, y compris, mais sans s’y limiter, l’inscription des électeurs et les panneaux de réception des bulletins de vote.

«La ligue travaillera avec les joueurs et nos partenaires du réseau pour créer et inclure des publicités à chaque match éliminatoire de la NBA dédié à la promotion d’un plus grand engagement civique lors des élections nationales et locales et à la sensibilisation de l’accès et des opportunités pour les électeurs.

L’annonce faisait suite à la nouvelle que Michael Jordan servirait d’intermédiaire entre les joueurs et les propriétaires.

Jordan, qui est le seul propriétaire de la majorité noire de la ligue, est également président du comité des relations de travail de la NBA. Après le report des trois matchs éliminatoires de jeudi, la NBA a annoncé une réunion entre les joueurs et la direction pour discuter de la façon de procéder.

Et lors de cette réunion, Jordan, ancien joueur et actuel propriétaire des Charlotte Hornets, est devenu le principal médiateur, selon ESPN.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a depuis rendu compte de la décision des joueurs de la NBA de revenir en séries éliminatoires.

Le report des matchs éliminatoires de jeudi est survenu après que les joueurs des Milwaukee Bucks ont décidé de ne pas jouer à Orlando Magic mercredi après la fusillade de Blake.

Trois autres matchs éliminatoires de la NBA ont été annulés mercredi, ainsi qu’une journée complète dans d’autres sports américains.

Pendant ce temps, LeBron James des Los Angeles Lakers, qui mène une campagne de plusieurs millions de dollars pour recruter des agents électoraux dans les circonscriptions noires avant les élections de novembre, a continué d’appeler à la participation électorale sur Twitter.

Le changement ne se fait pas simplement en parlant! Cela arrive avec l’action et cela doit arriver MAINTENANT! Pour mes enfants de @IPROMISESchool, les enfants et les communautés à travers le pays, c’est à nous de faire une différence. Ensemble. Votre vote est donc @morethanavote ».

Blake, un homme noir, a été abattu dans le dos par la police dimanche alors qu’il tentait de pénétrer dans son véhicule à Kenosha, dans le Wisconsin. Sa fusillade est devenue le dernier incident à avoir suscité l’indignation dans tout le pays pour l’injustice raciale et la brutalité policière.

«Ce n’est pas une grève. Ce n’est pas un boycott ‘

Comme ses homologues masculins, la WNBA a reporté les matchs de jeudi, la deuxième nuit consécutive d’ajournements, pour «poursuivre les discussions et la réflexion sur les événements récents».

Jeudi, toute la ligue des joueurs de la WNBA s’est jointe à la solidarité, tandis que Nneka Ogwumike des Los Angeles Sparks, qui est la présidente de l’Association nationale des joueuses de basketball féminin (WNBPA), s’est entretenue avec Holly Rowe d’ESPN.

« Il est important de noter que ce n’est pas une grève », a déclaré Ogwumike, lisant une déclaration des joueurs. Ce n’est pas une grève. C’est affirmativement une journée de réflexion. Une journée d’action et de mobilisation éclairées ».