La NBA et Sportradar signent un accord de partenariat pluriannuel

La National Basketball Association (NBA) a signé un vaste accord de partenariat pluriannuel avec Sportradar Group. Dans le cadre de l’accord élargi, Sportradar devient le fournisseur mondial exclusif des données de la NBA, de la Women’s National Basketball Association (WNBA) et de la NBA G League. La NBA, la WNBA et la NBA G League utiliseront les services de Sportradar pour développer leurs opérations aux États-Unis, accroître leur présence internationale et stimuler l’engagement des fans pour les ligues. Le partenariat commence avec la saison NBA 2023-24. De plus, l’accord fournit également à la NBA une participation dans Sportradar.

Sportradar continuera d’être le fournisseur exclusif de données NBA dans le monde entier, le distributeur mondial autorisé des données officielles de paris NBA et WNBA et le distributeur de vidéos de jeux en direct. Le partenariat comprend également des droits de distribution étendus concernant l’utilisation des données de suivi des joueurs.

« Le basket-ball est le plus grand sport américain au monde en termes de popularité et, en tant que leader du marché, nous sommes les mieux placés avec l’expertise technologique et les relations industrielles pour aider la NBA à divertir les fans du monde entier », a déclaré Carsten Koerl, PDG mondial de Sportradar.

Koerl pense que cet accord générera des revenus importants et contribuera aux activités rentables et à la croissance continue de Sportradar. « Le temps restant sur l’accord existant et ce nouvel accord pluriannuel nous donne une piste importante pour nous associer à la NBA et développer des solutions passionnantes pour nos équipes, nos paris et nos divertissements sportifs », a ajouté Koerl.

Pour offrir une meilleure expérience aux fans, Sportradar établira une équipe dédiée. La société utilisera les données pour créer une compréhension et une appréciation plus approfondies du jeu, développer de nouveaux produits de données, conformément à une déclaration officielle.

« Sportradar a été un partenaire formidable alors que la ligue a navigué dans son exploration du paysage mondial des paris sportifs. À mesure que le marché mûrit, nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Sportradar pour utiliser des données et des informations pour créer de nouvelles expériences de fans et innover autour de la NBA dans le monde », Scott Kaufman-Ross, vice-président senior, responsable, jeux et nouvelles entreprises, NBA , mentionné.

L’accord est une extension d’un partenariat qui a débuté en 2016 lorsque la NBA a annoncé que Sportradar était le fournisseur officiel de statistiques de la NBA en temps réel.

