La NBA fait état d’une possible signature des Dallas Mavericks à la mi-saison

L’énorme compétitivité de la Conférence Ouest fait que de nombreuses équipes sont en mouchoir et n’importe quel détail peut déterminer qui aspire à réduire les distances vis-à-vis des Warriors et des Suns et qui peut voir sa place dans l’élite en danger. Les francs-tireurs de Dallas il est conscient qu’il ne peut plus repousser le prochain saut qualitatif de sa démarche, et surtout vu le grand niveau de jeu que propose Kristaps Porzingis. De ce fait et du fait que la franchise n’est pas totalement fiable pour le moment, la direction des Texans sonde le marché, selon Rumeurs NBA, à la recherche d’un certain renfort d’un niveau qui leur permette de grimper d’un cran et d’offrir des garanties alternatives à leurs principaux atouts offensifs et défensifs. Il y a trois grands candidats selon nbaanalysis.net.

Buddy Hield, besoin d’un terrain extérieur

L’attaquant des Kings est un vieux désir des Texans, ayant un besoin urgent d’un tireur efficace et clairvoyant, qui n’a pas besoin d’amasser le ballon pour être important, Brunson et Hardaway sont deux joueurs qui ont besoin de générer leurs propres tirs, donc une alternative Finney-Smith, mais avec des talents plus offensifs, comme Hield, ce serait quelque chose de très important pour eux. L’avenir compétitif des Californiens n’est pas du tout excitant pour un joueur avide d’ambition d’être important.

Harrison Barnes, vétéran et métier au service du collectif

Il est l’un de ces exemples d’un vétéran qui peut jouer un rôle énorme en sortant du banc dans une équipe qui aspire à la gloire. Capable d’ouvrir le terrain, de défendre tous types de joueurs, d’attraper des rebonds et d’attaquer le poste bas, ses jours chez les Kings semblent se faire depuis longtemps. Son expérience et sa générosité dans le jeu pourraient très bien aller pour l’équipe, même si son profil est apparemment moins nécessaire que celui d’un tireur naturel.

Jakob Poetl, la puissance de rebond qui donne de l’air à Porzingis

S’il est vrai que Kidd a réussi à faire en sorte que Kristaps marche beaucoup plus sur la peinture et soit un rebondeur efficace, le Letton n’est pas tout à fait à l’aise là-bas et en défense il doit faire des efforts supplémentaires qui, à long terme, peuvent prendre leur peage. Détacher certains de ses intérieurs, comme Cauley-Stein ou Powell, ouvrirait l’espace à ce pur cinq pour continuer à se développer dans un environnement beaucoup plus compétitif que celui qu’il a actuellement aux Spurs.